В Госдуме предложили разрешить не платить за возврат товаров в маркетплейсах

06 июля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

В Госдуме предлагают запретить взимать комиссию с покупателя за возврат товара в маркетплейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме предложили разрешить не оплачивать возврат товара жителям России, которые совершили покупки на маркетплейсах. Информация об этом содержится в проекте закона депутатов «Справедливой России — За правду», который они намерены внести в ближайшее время в Госдуму при поддержке председателя партии Сергея Миронова. «Траты из-за отказа от покупки предлагается возложить на продавца, а клиенту — отдавать полную сумму, причем не позднее 10 дней со дня требования», — цитируют слова Миронова «Известия». По мнению председателя партии, у человека должно быть право на бесплатный возврат товара, если его представление о приобретении, основанное на описании с сайта, не соответствует фактически полученной покупке. Ранее стало известно, что ряд маркетплейсов, к примеру Wildberries, начали вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. Компания «Общественная потребительская инициатива» попросила Роспотребнадзор заставить Wildberries отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам.

В Госдуме предложили разрешить не оплачивать возврат товара жителям России, которые совершили покупки на маркетплейсах. Информация об этом содержится в проекте закона депутатов «Справедливой России — За правду», который они намерены внести в ближайшее время в Госдуму при поддержке председателя партии Сергея Миронова. «Траты из-за отказа от покупки предлагается возложить на продавца, а клиенту — отдавать полную сумму, причем не позднее 10 дней со дня требования», — цитируют слова Миронова «Известия». По мнению председателя партии, у человека должно быть право на бесплатный возврат товара, если его представление о приобретении, основанное на описании с сайта, не соответствует фактически полученной покупке. Ранее стало известно, что ряд маркетплейсов, к примеру Wildberries, начали вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. Компания «Общественная потребительская инициатива» попросила Роспотребнадзор заставить Wildberries отменить плату за возврат качественных изделий, не подошедших покупателю по личным причинам.