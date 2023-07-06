Кириенко лично проверил восстановление Херсонской области

06 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Кириенко приехал в Херсонскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Херсонскую область, чтобы проверить ее восстановление. В частности, он посетил сельскую библиотеку и пообщался с жителями области. «Кириенко совместно с членами правительства Херсонской области посетил село Чкалово Новотроицкого округа, в ходе которого осмотрел библиотеку и пообщался с местными жителями, узнав об проблемах и потребностях», — передает telegram-канал администрации Херсонской области. Кириенко подчеркнул, что в ближайшее время при поддержке шефа-региона, Рязанской области, будет разработан проект по модернизации библиотеки и обновлению книжного фонда. Кириенко также посетил Дом культуры в Новотроицком округе. Здание долгое время не ремонтировалось. Теперь оно нуждается в капитальном восстановлении. На стенах можно заметить следы протечек. Глава Новотроицкого округа Евгений Кузьменко также попросил у Кириенко посодействовать в отправке специалистов для ремонта ЗАГСа. Легендарный тренер Анатолий Рубан рассказал о проблемах спортивной школы по боксу. Сам Кириенко отметил, что в Херсонской области важно продолжать развивать спорт. На эти цели Россия выделает из своего бюджета большие деньги. На территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей. Кириенко поручил членам правительства области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию спортшколы, в том числе решить проблемы с выплатой денег преподавателям. Ранее Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова обсудили вопросы, связанные с подготовкой к новому учебному году в Запорожской области. Были обсуждены вопросы ремонта школ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Херсонскую область, чтобы проверить ее восстановление. В частности, он посетил сельскую библиотеку и пообщался с жителями области. «Кириенко совместно с членами правительства Херсонской области посетил село Чкалово Новотроицкого округа, в ходе которого осмотрел библиотеку и пообщался с местными жителями, узнав об проблемах и потребностях», — передает telegram-канал администрации Херсонской области. Кириенко подчеркнул, что в ближайшее время при поддержке шефа-региона, Рязанской области, будет разработан проект по модернизации библиотеки и обновлению книжного фонда. Кириенко также посетил Дом культуры в Новотроицком округе. Здание долгое время не ремонтировалось. Теперь оно нуждается в капитальном восстановлении. На стенах можно заметить следы протечек. Глава Новотроицкого округа Евгений Кузьменко также попросил у Кириенко посодействовать в отправке специалистов для ремонта ЗАГСа. Легендарный тренер Анатолий Рубан рассказал о проблемах спортивной школы по боксу. Сам Кириенко отметил, что в Херсонской области важно продолжать развивать спорт. На эти цели Россия выделает из своего бюджета большие деньги. На территорию области заходят спортивные федерации, которые создают все условия для развития детей. Кириенко поручил членам правительства области оперативно отреагировать на все запросы по восстановлению и развитию спортшколы, в том числе решить проблемы с выплатой денег преподавателям. Ранее Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова обсудили вопросы, связанные с подготовкой к новому учебному году в Запорожской области. Были обсуждены вопросы ремонта школ.