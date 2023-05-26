Сергей Кириенко проверил ход восстановления школ в Запорожской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Запорожской области первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова провели совещание по подготовке к новому учебном году в Запорожской области. Были затронуты вопросы ремонта и оснащения школ. В совещании участвовало и руководство регина.

«Россия уделяет большое внимание качеству образования и условиям его получения в Запорожской области. В этом году, как и в прошлом, шефские регионы будут ремонтировать школы», — передает telegram-канал «ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК» информацию со встречи Кириенко и Голиковой.

Отмечается, что в 2022 году Россия привела в порядок 145 школ в Запорожской области. За это время школы ученики смогли получить 856 000 учебников и 300 компьютерных классов в области. Отмечается, что раньше родители сами платили за покупку учебников. Также регион получил 110 школьных автобусов.

На данный момент планируется восстановить 64 школы. Отмечается, что многие учебные здания не ремонтировались со дня строительства. На время ремонта зданий, ученики отправятся на отдых в детские лагеря. «Шефы Запорожской области предоставят 10 000 путевок, чтобы дети смогли отдохнуть и найти друзей из разных концов нашей большой страны», — уточняется в telegram-канале.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос нехватки кадров среди учителей. Отмечается, что в рамках ее решение, все классные руководители стали получать надбавку в 5 000 рублей к зарплате.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Тогда большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Фото: telegram-канал «ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК»

Фото: telegram-канал «ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК»

Фото: telegram-канал «ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК»