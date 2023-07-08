Звезда сериала «Сваты» назвал Пермский край местом силы

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поздравил пермяков с юбилеем города и назвал Пермский край — местом силы. Об этом говорится в видеообращении актера к жителям Прикамья, которое опубликовал губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Хочется пожелать долгих лет жизни городу и краю. Здесь реально место силы и добра. В Прикамье живут добрые люди, здесь снимается доброе кино, здесь место нашей истинной русской народности», — рассказал Добронравов.
Махонин в посте под видеообращением актера написал, что Федор Добронравов подарил пермякам в этот летний день отличное настроение. Политик поблагодарил звезду сериала за добрые слова в адрес жителей края и пожелал актеру новых ролей и фильмов.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал местом силы поселок Рябинино (Пермский край), где он родился и вырос. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
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