08 июля 2023
07 июля 2023

Звезда сериала «Сваты» назвал Пермский край местом силы

© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, счастье не за горами, набережная, порт пермь
Актер Федор Добронравов назвал Пермь местом силы, а пермяков добрыми людьми Фото:

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поздравил пермяков с юбилеем города и назвал Пермский край — местом силы. Об этом говорится в видеообращении актера к жителям Прикамья, которое опубликовал губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Хочется пожелать долгих лет жизни городу и краю. Здесь реально место силы и добра. В Прикамье живут добрые люди, здесь снимается доброе кино, здесь место нашей истинной русской народности», — рассказал Добронравов.

Махонин в посте под видеообращением актера написал, что Федор Добронравов подарил пермякам в этот летний день отличное настроение. Политик поблагодарил звезду сериала за добрые слова в адрес жителей края и пожелал актеру новых ролей и фильмов.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал местом силы поселок Рябинино (Пермский край), где он родился и вырос. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

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Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поздравил пермяков с юбилеем города и назвал Пермский край — местом силы. Об этом говорится в видеообращении актера к жителям Прикамья, которое опубликовал губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Хочется пожелать долгих лет жизни городу и краю. Здесь реально место силы и добра. В Прикамье живут добрые люди, здесь снимается доброе кино, здесь место нашей истинной русской народности», — рассказал Добронравов. Махонин в посте под видеообращением актера написал, что Федор Добронравов подарил пермякам в этот летний день отличное настроение. Политик поблагодарил звезду сериала за добрые слова в адрес жителей края и пожелал актеру новых ролей и фильмов. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин назвал местом силы поселок Рябинино (Пермский край), где он родился и вырос. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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