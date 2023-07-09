Франции предрекли превращение в исламскую республику

Экс-кандидат в президенты Франции Земмур: страна исламизируется с головокружительной скоростью

09 июля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Причина протестов во Франции связана с миграционной политикой, отметил Пьер Брошан Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер крайне правой французской партии «Отвоевание», бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что его страна может стать исламской республикой, если ничего не изменится. По его мнению, это связано с миграционной политикой правительства. «Франция исламизируется с головокружительной скоростью. Исламизация, которая стала возможной благодаря беспрецедентному миграционному вторжению и полному и прочному подчинению наших элит этим меньшинствам», — заявил Эрик Земмур, его слова приводит испанская газета Debate . Он также отметил, что большинство молодых мусульман уверены в том, что законы государств, откуда они приехали, имеют приоритет над местными. Вместо урегулирования ситуации, власти Франции строят все больше мечетей. Земмур отметил, что большинство бунтовщиков во Франции — потомки мигрантов, которые имеют французское гражданство. По его словам, это многое говорит о состоянии модели ассимиляции во Франции. Ранее во Франции начались протесты из-за того, что полицейские убили подростка. Бунтовщики грабили магазины, поджигали машины и захватывали арсеналы оружия. Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с URA.RU отметил, что протесты во Франции могут перекинуться на другие европейские страны. Причина беспорядков кроется в массовой миграции. Об этом заявил бывший глава управления внешней разведки страны Пьер Брошан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер крайне правой французской партии «Отвоевание», бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что его страна может стать исламской республикой, если ничего не изменится. По его мнению, это связано с миграционной политикой правительства. «Франция исламизируется с головокружительной скоростью. Исламизация, которая стала возможной благодаря беспрецедентному миграционному вторжению и полному и прочному подчинению наших элит этим меньшинствам», — заявил Эрик Земмур, его слова приводит испанская газета Debate. Он также отметил, что большинство молодых мусульман уверены в том, что законы государств, откуда они приехали, имеют приоритет над местными. Вместо урегулирования ситуации, власти Франции строят все больше мечетей. Земмур отметил, что большинство бунтовщиков во Франции — потомки мигрантов, которые имеют французское гражданство. По его словам, это многое говорит о состоянии модели ассимиляции во Франции. Ранее во Франции начались протесты из-за того, что полицейские убили подростка. Бунтовщики грабили магазины, поджигали машины и захватывали арсеналы оружия. Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с URA.RU отметил, что протесты во Франции могут перекинуться на другие европейские страны. Причина беспорядков кроется в массовой миграции. Об этом заявил бывший глава управления внешней разведки страны Пьер Брошан.