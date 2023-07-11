Опекун Далера Бобиева из Екатеринбурга попыталась выйти на свободу ради детей

12 июля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Наумова хотела поскорее вернуться к родным детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекун Вероника Наумова, которую обвиняют в гибели шестилетнего подопечного Далера Бобиева, очень скучает по своим детям, поэтому она планировала получить подписку о невыезде вместо заключения под стражу. При этом женщина не боится мести неравнодушных горожан, которые атакуют ее квартиру. Об этом журналистам заявила адвокат Наумовой Жанна Калегина. «Она ничего не боится. Она хочет вернуться к своим детям, доказывать свою правоту. Она переживает, что не может жить со своими детьми, лишена возможности с ними общаться, очень сильно переживает, удручена этим», — рассказала Калегина. Несмотря на попытку Наумовой выйти на свободу, суд решил оставить ее под стражей до 26 августа. Сейчас женщина находится в СИЗО №5. Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, чьим опекуном она была, попыталась изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Но суд отказался это сделать — женщина останется под стражей до 26 августа. Наумову задержали в ночь на 29 июня. Тогда же было обнаружено тело мальчика, которое спрятали в гараже в сумке. За три дня до этого, 26 июня, Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще в декабре 2022 года. Похороны Далера прошли 5 июля по мусульманским традициям, его похоронили в Горном Щите. В ходе расследования гибели ребенка также была задержана заведующая детским садом, куда ходил мальчик. Ее не стали отправлять под стражу, а запретили ей определенные действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опекун Вероника Наумова, которую обвиняют в гибели шестилетнего подопечного Далера Бобиева, очень скучает по своим детям, поэтому она планировала получить подписку о невыезде вместо заключения под стражу. При этом женщина не боится мести неравнодушных горожан, которые атакуют ее квартиру. Об этом журналистам заявила адвокат Наумовой Жанна Калегина. «Она ничего не боится. Она хочет вернуться к своим детям, доказывать свою правоту. Она переживает, что не может жить со своими детьми, лишена возможности с ними общаться, очень сильно переживает, удручена этим», — рассказала Калегина. Несмотря на попытку Наумовой выйти на свободу, суд решил оставить ее под стражей до 26 августа. Сейчас женщина находится в СИЗО №5. Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, чьим опекуном она была, попыталась изменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Но суд отказался это сделать — женщина останется под стражей до 26 августа. Наумову задержали в ночь на 29 июня. Тогда же было обнаружено тело мальчика, которое спрятали в гараже в сумке. За три дня до этого, 26 июня, Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще в декабре 2022 года. Похороны Далера прошли 5 июля по мусульманским традициям, его похоронили в Горном Щите. В ходе расследования гибели ребенка также была задержана заведующая детским садом, куда ходил мальчик. Ее не стали отправлять под стражу, а запретили ей определенные действия.