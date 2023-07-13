Бастрыкин потребовал доклад о женщине-инвалиде из Челябинска, которая не получает льготы

Бастрыкин поручил Петру Решетникову предоставить доклад о нарушении прав женщины-инвалида Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о женщине-инвалиде из Челябинской области, которая не получает льготы и живет в доме без газа и воды. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В социальных медиа размещена информация о том, что в Челябинске женщина, имеющая первую группу инвалидности, не получает соответствующие льготы. Также сообщается, что она живет в доме без газа и водоснабжения, а местная администрация не оказывает помощь и не реагирует на жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

СУ СК России по Челябинской области проводит проверку по данному факту по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного комитета Петру Решетникову предоставить доклад о ходе проверки.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад, а также назвать причины волокиты по уголовному делу о нарушении прав жителей дома по улице Блюхера в Челябинске. В доме разрушается крыша, в квартирах и подъезде протекает потолок, просел фундамент, деформировались балки межэтажных перекрытий. Жильцы опасаются за свою безопасность.