13 июля 2023

Бастрыкин потребовал доклад о женщине-инвалиде из Челябинска, которая не получает льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил Петру Решетникову предоставить доклад о нарушении прав женщины-инвалида Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о женщине-инвалиде из Челябинской области, которая не получает льготы и живет в доме без газа и воды. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В социальных медиа размещена информация о том, что в Челябинске женщина, имеющая первую группу инвалидности, не получает соответствующие льготы. Также сообщается, что она живет в доме без газа и водоснабжения, а местная администрация не оказывает помощь и не реагирует на жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

СУ СК России по Челябинской области проводит проверку по данному факту по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного комитета Петру Решетникову предоставить доклад о ходе проверки.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад, а также назвать причины волокиты по уголовному делу о нарушении прав жителей дома по улице Блюхера в Челябинске. В доме разрушается крыша, в квартирах и подъезде протекает потолок, просел фундамент, деформировались балки межэтажных перекрытий. Жильцы опасаются за свою безопасность.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о женщине-инвалиде из Челябинской области, которая не получает льготы и живет в доме без газа и воды. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В социальных медиа размещена информация о том, что в Челябинске женщина, имеющая первую группу инвалидности, не получает соответствующие льготы. Также сообщается, что она живет в доме без газа и водоснабжения, а местная администрация не оказывает помощь и не реагирует на жалобы», — сообщили в пресс-службе ведомства. СУ СК России по Челябинской области проводит проверку по данному факту по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного комитета Петру Решетникову предоставить доклад о ходе проверки. Ранее Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад, а также назвать причины волокиты по уголовному делу о нарушении прав жителей дома по улице Блюхера в Челябинске. В доме разрушается крыша, в квартирах и подъезде протекает потолок, просел фундамент, деформировались балки межэтажных перекрытий. Жильцы опасаются за свою безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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