В Пермском крае выставили на продажу ферму-дом с двумя благоустроенными квартирами, расположенными в нем. Свои активы владелец оценил в 3,2 миллиона рублей, указано на портале бесплатных объявлений.
«Продам дом-ферму (по документам 2000 квадратных метров), в нем две благоустроенные квартиры (50 и 36 квадратных метров). Земля находится в собственности, для выпаса скота — можно взять в аренду. За домом — лес, напротив — тихие соседи. За фермой расположены два пруда для разведения рыбы, гусей, и уток», — говорится в описании в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито».
Расположено хозяйство в деревне Большакино. Собственник утверждает, что готов обменять недвижимое имущество на квартиру.
Ранее сообщалось, что животноводческий комплекс под Очером продавали под разбор и снос. Тогда владелец оценил активы недействующего производства в 1,9 миллиона рублей.
Сейчас скота на ферме нет
Скрин: портал «Авито»
Владелец отмечает, что это место подойдет для тех, «кто ценит тишину, комфорт и свежий воздух»
В Пермском крае выставили на продажу ферму-дом с двумя благоустроенными квартирами, расположенными в нем. Свои активы владелец оценил в 3,2 миллиона рублей, указано на портале бесплатных объявлений. «Продам дом-ферму (по документам 2000 квадратных метров), в нем две благоустроенные квартиры (50 и 36 квадратных метров). Земля находится в собственности, для выпаса скота — можно взять в аренду. За домом — лес, напротив — тихие соседи. За фермой расположены два пруда для разведения рыбы, гусей, и уток», — говорится в описании в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито». Расположено хозяйство в деревне Большакино. Собственник утверждает, что готов обменять недвижимое имущество на квартиру. Ранее сообщалось, что животноводческий комплекс под Очером продавали под разбор и снос. Тогда владелец оценил активы недействующего производства в 1,9 миллиона рублей.