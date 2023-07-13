Жилые помещения встроены в фермерский дом, отмечает собственник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае выставили на продажу ферму-дом с двумя благоустроенными квартирами, расположенными в нем. Свои активы владелец оценил в 3,2 миллиона рублей, указано на портале бесплатных объявлений.

«Продам дом-ферму (по документам 2000 квадратных метров), в нем две благоустроенные квартиры (50 и 36 квадратных метров). Земля находится в собственности, для выпаса скота — можно взять в аренду. За домом — лес, напротив — тихие соседи. За фермой расположены два пруда для разведения рыбы, гусей, и уток», — говорится в описании в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито».

Расположено хозяйство в деревне Большакино. Собственник утверждает, что готов обменять недвижимое имущество на квартиру.

Ранее сообщалось, что животноводческий комплекс под Очером продавали под разбор и снос. Тогда владелец оценил активы недействующего производства в 1,9 миллиона рублей.

Сейчас скота на ферме нет Скрин: портал «Авито»