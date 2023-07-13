13 июля 2023

В Пермском крае продают животноводческую ферму с двумя квартирами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, молочная ферма ударник
Жилые помещения встроены в фермерский дом, отмечает собственник Фото:

В Пермском крае выставили на продажу ферму-дом с двумя благоустроенными квартирами, расположенными в нем. Свои активы владелец оценил в 3,2 миллиона рублей, указано на портале бесплатных объявлений.

«Продам дом-ферму (по документам 2000 квадратных метров), в нем две благоустроенные квартиры (50 и 36 квадратных метров). Земля находится в собственности, для выпаса скота — можно взять в аренду. За домом — лес, напротив — тихие соседи. За фермой расположены два пруда для разведения рыбы, гусей, и уток», — говорится в описании в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито».

Расположено хозяйство в деревне Большакино. Собственник утверждает, что готов обменять недвижимое имущество на квартиру.

Ранее сообщалось, что животноводческий комплекс под Очером продавали под разбор и снос. Тогда владелец оценил активы недействующего производства в 1,9 миллиона рублей.

Сейчас скота на ферме нет
Сейчас скота на ферме нет
Владелец отмечает, что это место подойдет для тех, «кто ценит тишину, комфорт и свежий воздух»
Владелец отмечает, что это место подойдет для тех, «кто ценит тишину, комфорт и свежий воздух»

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае выставили на продажу ферму-дом с двумя благоустроенными квартирами, расположенными в нем. Свои активы владелец оценил в 3,2 миллиона рублей, указано на портале бесплатных объявлений. «Продам дом-ферму (по документам 2000 квадратных метров), в нем две благоустроенные квартиры (50 и 36 квадратных метров). Земля находится в собственности, для выпаса скота — можно взять в аренду. За домом — лес, напротив — тихие соседи. За фермой расположены два пруда для разведения рыбы, гусей, и уток», — говорится в описании в разделе «Готовый бизнес» на сайте «Авито». Расположено хозяйство в деревне Большакино. Собственник утверждает, что готов обменять недвижимое имущество на квартиру. Ранее сообщалось, что животноводческий комплекс под Очером продавали под разбор и снос. Тогда владелец оценил активы недействующего производства в 1,9 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...