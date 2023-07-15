Mash: артиллерия ВСУ ударила по хутору Заря в Курской области

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, деревянный дом, деревня, разрушенный дом, паводок, стихийное бедствие
Пострадавших нет, однако повреждены ЛЭП и крыша частной постройки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики украинской армии ударили по хутору Заря в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Артиллерия ВСУ выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. До границы с Украиной от места прилета меньше 100 метров», — передают авторы telegram-канала. Известно, что осколками повреждены линии электропередач и крыша частной постройки. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли в Курской области села Горналь и Гуево. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. На другой день нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ПВО эффективно отражает все удары, несмотря на попытки Киева атаковать российские регионы,

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Боевики украинской армии ударили по хутору Заря в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Артиллерия ВСУ выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. До границы с Украиной от места прилета меньше 100 метров», — передают авторы telegram-канала. Известно, что осколками повреждены линии электропередач и крыша частной постройки. Пострадавших нет. Ранее ВСУ обстреляли в Курской области села Горналь и Гуево. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. На другой день нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ПВО эффективно отражает все удары, несмотря на попытки Киева атаковать российские регионы,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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