Боевики украинской армии ударили по хутору Заря в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Артиллерия ВСУ выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. До границы с Украиной от места прилета меньше 100 метров», — передают авторы telegram-канала. Известно, что осколками повреждены линии электропередач и крыша частной постройки. Пострадавших нет.
Ранее ВСУ обстреляли в Курской области села Горналь и Гуево. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. На другой день нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ПВО эффективно отражает все удары, несмотря на попытки Киева атаковать российские регионы,
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