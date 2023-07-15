Mash: артиллерия ВСУ ударила по хутору Заря в Курской области 15 июля 2023 в 23:08 Размер текста - 17 + Пострадавших нет, однако повреждены ЛЭП и крыша частной постройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики украинской армии ударили по хутору Заря в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Артиллерия ВСУ выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. До границы с Украиной от места прилета меньше 100 метров», — передают авторы telegram-канала. Известно, что осколками повреждены линии электропередач и крыша частной постройки. Пострадавших нет. Ранее ВСУ обстреляли в Курской области села Горналь и Гуево. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. На другой день нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ПВО эффективно отражает все удары, несмотря на попытки Киева атаковать российские регионы, Боевики украинской армии ударили по хутору Заря в Курской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Артиллерия ВСУ выпустила четыре 122-мм снаряда по хутору Заря в Курской области. До границы с Украиной от места прилета меньше 100 метров», — передают авторы telegram-канала. Известно, что осколками повреждены линии электропередач и крыша частной постройки. Пострадавших нет. Ранее ВСУ обстреляли в Курской области села Горналь и Гуево. Большая часть снарядов попали по улицам территорий, также были задеты дома гражданских. На другой день нанесли удар по школе в поселке Теткино под Курском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские ПВО эффективно отражает все удары, несмотря на попытки Киева атаковать российские регионы, {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям