Кремль прокомментировал попытку атаки ВСУ на Курскую АЭС

Кремль: система ПВО во время попытки атаки беспилотниками Курской АЭС сработала эффективно
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле прокомментировали попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС Фото:

В Кремле отметили, что Киев не оставляет попыток атаковать российские регионы. Однако ПВО эффективно отражает все удары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, раз за разом демонстрируя свою эффективность», — подчеркнул Песков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. БПЛА взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Критически важные объекты не пострадали, отметил Старовойт.

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В Кремле отметили, что Киев не оставляет попыток атаковать российские регионы. Однако ПВО эффективно отражает все удары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, раз за разом демонстрируя свою эффективность», — подчеркнул Песков. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. БПЛА взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Критически важные объекты не пострадали, отметил Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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