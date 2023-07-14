Кремль прокомментировал попытку атаки ВСУ на Курскую АЭС

Кремль: система ПВО во время попытки атаки беспилотниками Курской АЭС сработала эффективно

14 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле отметили, что Киев не оставляет попыток атаковать российские регионы. Однако ПВО эффективно отражает все удары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, раз за разом демонстрируя свою эффективность», — подчеркнул Песков. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. БПЛА взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Критически важные объекты не пострадали, отметил Старовойт.

В Кремле отметили, что Киев не оставляет попыток атаковать российские регионы. Однако ПВО эффективно отражает все удары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, раз за разом демонстрируя свою эффективность», — подчеркнул Песков. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. БПЛА взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Критически важные объекты не пострадали, отметил Старовойт.