Кремль прокомментировал попытку атаки ВСУ на Курскую АЭС

В Кремле прокомментировали попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС
В Кремле отметили, что Киев не оставляет попыток атаковать российские регионы. Однако ПВО эффективно отражает все удары, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, раз за разом демонстрируя свою эффективность», — подчеркнул Песков.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. БПЛА взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Критически важные объекты не пострадали, отметил Старовойт.
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