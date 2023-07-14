14 июля 2023

Возле Екатеринбурга продолжают дымить торфяники

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, торфяники горят, торфяной пожар
Горение торфяников вокруг Екатеринбурга продолжается (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. В связи с дождливой и пасмурной погодой в регионе, авиатехника не может вылететь на тушение.

«На 22:00 15 июля в регионе действуют девять пожаров на площади 4516,40 гектара, которые локализованы. Также чадят торфяники вокруг Екатеринбурга. Самолеты из-за погоды пока не могут вылетать на тушение», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».

В telegram-канале добавили, что специалисты Авиалесоохраны и регионального минприроды ведут наблюдение вокруг Аятского водохранилища с помощью квадрокоптеров. «Проверяют, есть ли в лесу новые очаги пожаров», — отметили в канале.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую базу авиационной охраны лесов. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о дыме от лесных пожаров в Свердловской области, которые накрыли Екатеринбург. Жители нескольких районов города пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде. К 14 июля все пожары в регионе были локализованы силами специалистов МЧС, Авиалесоохраны и добровольцев. В области усилено патрулирование лесов, где есть угроза пожарной обстановки из-за введения режима чрезвычайной ситуации.

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Несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. В связи с дождливой и пасмурной погодой в регионе, авиатехника не может вылететь на тушение. «На 22:00 15 июля в регионе действуют девять пожаров на площади 4516,40 гектара, которые локализованы. Также чадят торфяники вокруг Екатеринбурга. Самолеты из-за погоды пока не могут вылетать на тушение», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола». В telegram-канале добавили, что специалисты Авиалесоохраны и регионального минприроды ведут наблюдение вокруг Аятского водохранилища с помощью квадрокоптеров. «Проверяют, есть ли в лесу новые очаги пожаров», — отметили в канале. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую базу авиационной охраны лесов. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о дыме от лесных пожаров в Свердловской области, которые накрыли Екатеринбург. Жители нескольких районов города пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде. К 14 июля все пожары в регионе были локализованы силами специалистов МЧС, Авиалесоохраны и добровольцев. В области усилено патрулирование лесов, где есть угроза пожарной обстановки из-за введения режима чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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