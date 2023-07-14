Возле Екатеринбурга продолжают дымить торфяники

Несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. В связи с дождливой и пасмурной погодой в регионе, авиатехника не может вылететь на тушение.
«На 22:00 15 июля в регионе действуют девять пожаров на площади 4516,40 гектара, которые локализованы. Также чадят торфяники вокруг Екатеринбурга. Самолеты из-за погоды пока не могут вылетать на тушение», — сообщили в telegram-канале «Не для протокола».
В telegram-канале добавили, что специалисты Авиалесоохраны и регионального минприроды ведут наблюдение вокруг Аятского водохранилища с помощью квадрокоптеров. «Проверяют, есть ли в лесу новые очаги пожаров», — отметили в канале.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Уральскую базу авиационной охраны лесов. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о дыме от лесных пожаров в Свердловской области, которые накрыли Екатеринбург. Жители нескольких районов города пожаловались, что из-за невыносимого запаха приходится закрывать окна при жаркой погоде. К 14 июля все пожары в регионе были локализованы силами специалистов МЧС, Авиалесоохраны и добровольцев. В области усилено патрулирование лесов, где есть угроза пожарной обстановки из-за введения режима чрезвычайной ситуации.
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