Путин описал ход СВО одним словом

Путин: СВО проходит положительно для России

16 июля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что российские военные заняли выгодные позиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам президента, у ВСУ нет успеха. «Положительно [оцениваю]. Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках и в наступление сами переходят неожиданно для противника <…> Противник успеха не имеет», — ответил Путин на вопрос Зарубина о том, как он оценивает ход СВО. Ответ российского лидера журналист опубликовал в своем telegram-канале. Российский лидер отметил, что российские силы занимают выгодные позиции. По его словам, попытки ВСУ с использованием стратегических резервов порвать оборону не принесли им результат. Ранее Владимир Путин сообщил, что украинские бойцы боятся использовать западные танки, потому что техника являются главной целью для российских сил, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что у России есть возможность изучить трофейные танки и БМП с Запада, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной.

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам президента, у ВСУ нет успеха. «Положительно [оцениваю]. Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках и в наступление сами переходят неожиданно для противника <…> Противник успеха не имеет», — ответил Путин на вопрос Зарубина о том, как он оценивает ход СВО. Ответ российского лидера журналист опубликовал в своем telegram-канале. Российский лидер отметил, что российские силы занимают выгодные позиции. По его словам, попытки ВСУ с использованием стратегических резервов порвать оборону не принесли им результат. Ранее Владимир Путин сообщил, что украинские бойцы боятся использовать западные танки, потому что техника являются главной целью для российских сил, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что у России есть возможность изучить трофейные танки и БМП с Запада, чтобы перенять что-то полезное из этой техники для отечественной.