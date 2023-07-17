Хуснуллин: в течение двух часов будет принято решение об открытии движения на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Решение о возобновлении движения по Крымскому мосту будет принято в течение двух часов, отметил Марат Хуснуллин Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

В течение двух часов будет принято решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что опоры Крымского моста во время украинского теракта не пострадали.

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В течение двух часов будет принято решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что опоры Крымского моста во время украинского теракта не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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