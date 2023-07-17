Хуснуллин: в течение двух часов будет принято решение об открытии движения на Крымском мосту

17 июля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Решение о возобновлении движения по Крымскому мосту будет принято в течение двух часов, отметил Марат Хуснуллин Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту В течение двух часов будет принято решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что опоры Крымского моста во время украинского теракта не пострадали.

В течение двух часов будет принято решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что опоры Крымского моста во время украинского теракта не пострадали.