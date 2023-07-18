ГИБДД открыла проезд на трассе М-5 возле Аши

Сотрудники ГИБДД решили ситуацию с аварией
На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области возле Аши, где разбились три грузовика, сняли ограничения, введенные из-за ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, движение восстановлено.
«Движение восстановлено в полном объеме. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
Авария произошла на 1591 километре трассы. В результате аварии пострадало два человека. На время был организован объезд через Миньяр.
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