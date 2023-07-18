ГИБДД открыла проезд на трассе М-5 возле Аши

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Сотрудники ГИБДД решили ситуацию с аварией Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области возле Аши, где разбились три грузовика, сняли ограничения, введенные из-за ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, движение восстановлено.

«Движение восстановлено в полном объеме. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

Авария произошла на 1591 километре трассы. В результате аварии пострадало два человека. На время был организован объезд через Миньяр.

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На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области возле Аши, где разбились три грузовика, сняли ограничения, введенные из-за ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, движение восстановлено. «Движение восстановлено в полном объеме. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. Авария произошла на 1591 километре трассы. В результате аварии пострадало два человека. На время был организован объезд через Миньяр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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