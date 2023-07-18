Представители «Уральской фольги» назвали причину пожара в Михайловске

Причиной пожара на заводе «Уральская фольга» в Михайловске стала протечка жидкого металла
© Служба новостей «URA.RU»
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Как скоро завод вернется к работе после пожара, решат 19 июля Фото:

Причиной пожара на заводе «Уральская фольга» в Михайловске (Свердловская область) стала протечка жидкого металла через фильтр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«18 июля в 17.46 на АО „Уральская фольга“ (г. Михайловск, Свердловской области) в литейном отделении произошла протечка жидкого металла через фильтр, что привело к возгоранию. Пострадавших нет, персонал эвакуирован, оборудование остановлено. На данный момент силами МЧС возгорание локализовано», — заявили представители завода. Завтра руководство проанализирует внештатную ситуацию и решит, когда производство будет вновь запущено.

Ранее спасатели сообщили, что в городе Михайловск горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Площадь возгорания составила 120 кв.м, из здания самостоятельно эвакуировались 101 человек. В настоящее время пожар локализован.

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Причиной пожара на заводе «Уральская фольга» в Михайловске (Свердловская область) стала протечка жидкого металла через фильтр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «18 июля в 17.46 на АО „Уральская фольга“ (г. Михайловск, Свердловской области) в литейном отделении произошла протечка жидкого металла через фильтр, что привело к возгоранию. Пострадавших нет, персонал эвакуирован, оборудование остановлено. На данный момент силами МЧС возгорание локализовано», — заявили представители завода. Завтра руководство проанализирует внештатную ситуацию и решит, когда производство будет вновь запущено. Ранее спасатели сообщили, что в городе Михайловск горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Площадь возгорания составила 120 кв.м, из здания самостоятельно эвакуировались 101 человек. В настоящее время пожар локализован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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