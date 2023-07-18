Представители «Уральской фольги» назвали причину пожара в Михайловске

Причиной пожара на заводе «Уральская фольга» в Михайловске стала протечка жидкого металла

18 июля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Как скоро завод вернется к работе после пожара, решат 19 июля Фото: Московец Илья © URA.RU Причиной пожара на заводе «Уральская фольга» в Михайловске (Свердловская область) стала протечка жидкого металла через фильтр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «18 июля в 17.46 на АО „Уральская фольга“ (г. Михайловск, Свердловской области) в литейном отделении произошла протечка жидкого металла через фильтр, что привело к возгоранию. Пострадавших нет, персонал эвакуирован, оборудование остановлено. На данный момент силами МЧС возгорание локализовано», — заявили представители завода. Завтра руководство проанализирует внештатную ситуацию и решит, когда производство будет вновь запущено. Ранее спасатели сообщили, что в городе Михайловск горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Площадь возгорания составила 120 кв.м, из здания самостоятельно эвакуировались 101 человек. В настоящее время пожар локализован.

Причиной пожара на заводе «Уральская фольга» в Михайловске (Свердловская область) стала протечка жидкого металла через фильтр. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «18 июля в 17.46 на АО „Уральская фольга“ (г. Михайловск, Свердловской области) в литейном отделении произошла протечка жидкого металла через фильтр, что привело к возгоранию. Пострадавших нет, персонал эвакуирован, оборудование остановлено. На данный момент силами МЧС возгорание локализовано», — заявили представители завода. Завтра руководство проанализирует внештатную ситуацию и решит, когда производство будет вновь запущено. Ранее спасатели сообщили, что в городе Михайловск горит цех в промзоне, есть угроза обрушения кровли. Площадь возгорания составила 120 кв.м, из здания самостоятельно эвакуировались 101 человек. В настоящее время пожар локализован.