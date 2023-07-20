20 июля 2023

Пермяк отсудил 134 тысячи рублей за растаявший лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Также суд постановил возместить компенсацию морального вреда истцу Фото:

Житель Кизела (Пермский край) отсудил у своей управляющей компании 134 тысячи рублей за потоп в квартире. Жилье истца затопило растаявшим льдом с крыши, который управляющая компания не убирала, сообщается на сайте Кизеловского районного суда.

«Оценив указанные выше обстоятельства, суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. Таким образом, суд удовлетворил требование истца о взыскании с ООО 134 800 рублей ущерба, причиненного в результате залива квартиры», — говорится на сайте. Также ответчик должен выплатить восемь тысяч рублей за оценку ущерба, 26 тысяч рублей за юридическую помощь и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как пояснил местный житель, его квартиру в течение длительного времени затапливало весной. Управляющая организация ничего не предприняла, кроме составления акта об осмотре жилья. Добровольно в УК не хотели возмещать средства за ремонт квартиры, поэтому местный житель обратился в суд.

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Житель Кизела (Пермский край) отсудил у своей управляющей компании 134 тысячи рублей за потоп в квартире. Жилье истца затопило растаявшим льдом с крыши, который управляющая компания не убирала, сообщается на сайте Кизеловского районного суда. «Оценив указанные выше обстоятельства, суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. Таким образом, суд удовлетворил требование истца о взыскании с ООО 134 800 рублей ущерба, причиненного в результате залива квартиры», — говорится на сайте. Также ответчик должен выплатить восемь тысяч рублей за оценку ущерба, 26 тысяч рублей за юридическую помощь и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Как пояснил местный житель, его квартиру в течение длительного времени затапливало весной. Управляющая организация ничего не предприняла, кроме составления акта об осмотре жилья. Добровольно в УК не хотели возмещать средства за ремонт квартиры, поэтому местный житель обратился в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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