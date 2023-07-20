Пермяк отсудил 134 тысячи рублей за растаявший лед

21 июля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Также суд постановил возместить компенсацию морального вреда истцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кизела (Пермский край) отсудил у своей управляющей компании 134 тысячи рублей за потоп в квартире. Жилье истца затопило растаявшим льдом с крыши, который управляющая компания не убирала, сообщается на сайте Кизеловского районного суда. «Оценив указанные выше обстоятельства, суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. Таким образом, суд удовлетворил требование истца о взыскании с ООО 134 800 рублей ущерба, причиненного в результате залива квартиры», — говорится на сайте. Также ответчик должен выплатить восемь тысяч рублей за оценку ущерба, 26 тысяч рублей за юридическую помощь и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Как пояснил местный житель, его квартиру в течение длительного времени затапливало весной. Управляющая организация ничего не предприняла, кроме составления акта об осмотре жилья. Добровольно в УК не хотели возмещать средства за ремонт квартиры, поэтому местный житель обратился в суд.

Житель Кизела (Пермский край) отсудил у своей управляющей компании 134 тысячи рублей за потоп в квартире. Жилье истца затопило растаявшим льдом с крыши, который управляющая компания не убирала, сообщается на сайте Кизеловского районного суда. «Оценив указанные выше обстоятельства, суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. Таким образом, суд удовлетворил требование истца о взыскании с ООО 134 800 рублей ущерба, причиненного в результате залива квартиры», — говорится на сайте. Также ответчик должен выплатить восемь тысяч рублей за оценку ущерба, 26 тысяч рублей за юридическую помощь и 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Как пояснил местный житель, его квартиру в течение длительного времени затапливало весной. Управляющая организация ничего не предприняла, кроме составления акта об осмотре жилья. Добровольно в УК не хотели возмещать средства за ремонт квартиры, поэтому местный житель обратился в суд.