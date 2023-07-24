В Пермском крае скончался экс-глава Александровского района

25 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Сергей Сертаков умер на 64-м году жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший глава Александровского района (сейчас-округ) Пермского края Сергей Сертаков скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на депутата краевого законодательного собрания Дмитрия Кожанова. Экс-глава Александровского района Сергей Сертаков скончался на 64-м году жизни», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Кожанова. Сертаков является рекордсменом по продолжительности управления Александровским районом. Он трижды избирался на пост руководителя территории, которую возглавлял с 1995 по 2009 годы. При содействии Сиртакова в Александровске была восстановлена птицефабрика на 1000 рабочих мест. Решением гордумы Александровского района экс-главе было присвоено звание почетного жителя города.

Бывший глава Александровского района (сейчас-округ) Пермского края Сергей Сертаков скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на депутата краевого законодательного собрания Дмитрия Кожанова. Экс-глава Александровского района Сергей Сертаков скончался на 64-м году жизни», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Кожанова. Сертаков является рекордсменом по продолжительности управления Александровским районом. Он трижды избирался на пост руководителя территории, которую возглавлял с 1995 по 2009 годы. При содействии Сиртакова в Александровске была восстановлена птицефабрика на 1000 рабочих мест. Решением гордумы Александровского района экс-главе было присвоено звание почетного жителя города.