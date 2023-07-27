27 июля 2023

Пермяков зовут работать в Сочи, обещая шведский стол и 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по итогам ЧМ2018 в Екатеринбурге. Моменты., закуски, шведский стол, еда
Сотрудникам обещают бесплатное питание в формате шведского стола Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков товара на складе в Сочи. Сотрудникам обещают зарплату в 120 тысяч рублей за 30 рабочих смен, а также бесплатное питание в формате шведского стола.

«Приглашаем мужчин и женщин из Пермского края на вахту в Сочи — на упаковку товара. Заработная плата — 120 тысяч рублей за 30 рабочих смен. Также во время обеда вас будет радовать абсолютно бесплатный и разнообразный шведский стол. Это отличный способ поддержать энергию и настроение», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито».

Также рабочим обещают еженедельные авансы и бесплатное проживание в комфортных общежитиях и хостелах. Билет от Перми до Сочи оплачивается работодателем. Помимо работы в этом курортном городе, есть возможность аналогичного по условиям трудоустройства в Москве.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Ставропольском крае. Там необходимо трудиться на строительстве нового цеха химического завода за зарплату в 300 тысяч рублей.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям упаковщиков товара на складе в Сочи. Сотрудникам обещают зарплату в 120 тысяч рублей за 30 рабочих смен, а также бесплатное питание в формате шведского стола. «Приглашаем мужчин и женщин из Пермского края на вахту в Сочи — на упаковку товара. Заработная плата — 120 тысяч рублей за 30 рабочих смен. Также во время обеда вас будет радовать абсолютно бесплатный и разнообразный шведский стол. Это отличный способ поддержать энергию и настроение», — сообщается в описании вакансии на сайте «Авито». Также рабочим обещают еженедельные авансы и бесплатное проживание в комфортных общежитиях и хостелах. Билет от Перми до Сочи оплачивается работодателем. Помимо работы в этом курортном городе, есть возможность аналогичного по условиям трудоустройства в Москве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Ставропольском крае. Там необходимо трудиться на строительстве нового цеха химического завода за зарплату в 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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