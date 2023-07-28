Автозавод «Урал» впервые принял участие на форуме в Санкт-Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) показал на форуме «Россия — Африка» перспективную технику. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, делегациям продемонстрировали автокран на шасси «Урал NEXT».

«Автозавод представил перспективную технику и провел переговоры с бизнес-партнерами. Гостям продемонстрировали автокран на шасси „Урал NEXT“ с колесной формулой 6 × 6 и грузоподъемностью 25 тонн», — уточнили URA.RU на заводе.

Кран используется при строительно-монтажных и погрузочных работах с обычными грузами на рассредоточенных объектах. Максимальный вылет стрелы достигает 19 метров, а с гуськом — 28 метров. Машина может поднять грузы на высоту в 21,4 метра (с гуськом — на 29,9 метра). Имеет рядный двигатель.

«Большинство стран Африки являются нашими давними и надежными партнерами. Мы планируем расширять сотрудничество и развивать бизнес, который позволит обеим сторонам выйти на новый уровень», — рассказал Яковлев.

На полях форума, в котором представители завода приняли участие впервые, был подписан ряд соглашений. Гендиректор предприятия Павел Яковлев, возглавляющий деловой совет «Россия — ЮАР», подписал документ с президентом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федором Дегтяревым. Стороны продекларировали намерение расширять контакты с Южно-Африканской республикой. Также «Урал» договорился взаимодействовать с Национальным координационным центром по развитию экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Подпись под соглашением, кроме Яковлева, поставил исполнительный директор центра Алексей Турундаев.

В рамках международного форума свои возможности также продемонстрировал завод «Композит Групп Челябинск». Компания выразила желание локализовать в Африке производство композитной арматуры.

Автокран на шасси «Урал NEXT» заинтересовал участников делегаций стран Африки Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

На форуме Павел Яковлев от лица завода подписал ряд соглашений с бизнес-партнерами Фото: пресс-служба автозавода «Урал»