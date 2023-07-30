В пермском минобразования бьют тревогу по поводу безграмотности выпускников

Четверть выпускников пермских школ получили «незачет» за грамотность в сочинениях

Русский язык пермские школьники осваивают плохо Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Почти четверть школьников Пермского края, писавших сочинение в качестве одного из итоговых экзаменов, получили отрицательные оценки за грамотность. Итоги подвели в региональном министерстве образования, где обеспокоены низким уровнем знания правил русского языка.

«Особую тревогу вызывает высокий процент незачетов по критерию „Грамотность“ (более 23,9%)», — говорится в отчете о результатах итогового сочинения в 2022-2023 учебном году. Документ опубликован на сайте министерства образования Пермского края.

Авторы отчета поясняют, что незачет ставится, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок. В основном выпускники школ допускают пунктуационные ошибки — они отмечены в 70% работ. Только 17% авторов сочинений не допустили ни одной ошибки.