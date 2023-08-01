Крымчанин готовил заказное убийство министра туризма

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Крымчанин будет осужден за пособничество в подготовке к заказному убийству министра туризма республики Фото:

Житель Крыма будет осужден за пособничество в подготовке к заказному убийству министра туризма республики Вадима Волченко по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым.

«ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя поселка Советский», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Житель Крыма будет осужден за пособничество в подготовке к заказному убийству министра туризма республики Вадима Волченко по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым. «ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя поселка Советский», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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