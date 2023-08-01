Крымчанин готовил заказное убийство министра туризма

Крымчанин будет осужден за пособничество в подготовке к заказному убийству министра туризма республики
Житель Крыма будет осужден за пособничество в подготовке к заказному убийству министра туризма республики Вадима Волченко по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым.
«ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя поселка Советский», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале
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