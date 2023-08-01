01 августа 2023

В Екатеринбурге девочка сломала ногу в ДТП

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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Девочка выбежала на дорогу из-за стоящих автомобилей Фото:

В Екатеринбурге вечером 1 августа произошло ДТП, в результате которого семилетняя девочка сломала ногу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

«Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящих автомашин в неустановленном месте, тем самым подверг себя опасности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Авария произошла на улице Софьи Перовской. За рулем «Лады Весты» находился 40-летний мужчина, который в момент аварии был трезв. Девочку с переломом ноги доставили в больницу.

Ранее в Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами. ДТП произошло на улице Ленинградской, 28.

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В Екатеринбурге вечером 1 августа произошло ДТП, в результате которого семилетняя девочка сломала ногу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. «Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящих автомашин в неустановленном месте, тем самым подверг себя опасности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Авария произошла на улице Софьи Перовской. За рулем «Лады Весты» находился 40-летний мужчина, который в момент аварии был трезв. Девочку с переломом ноги доставили в больницу. Ранее в Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами. ДТП произошло на улице Ленинградской, 28.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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