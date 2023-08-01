В Екатеринбурге девочка сломала ногу в ДТП

В Екатеринбурге вечером 1 августа произошло ДТП, в результате которого семилетняя девочка сломала ногу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
«Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящих автомашин в неустановленном месте, тем самым подверг себя опасности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Авария произошла на улице Софьи Перовской. За рулем «Лады Весты» находился 40-летний мужчина, который в момент аварии был трезв. Девочку с переломом ноги доставили в больницу.
Ранее в Екатеринбурге иномарка сбила девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате. Ребенок доставлен в больницу с ушибами. ДТП произошло на улице Ленинградской, 28.
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