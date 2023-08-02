Минэкономики отчиталось о росте зарплат россиян

Минэкономики РФ: зарплаты в России за полгода выросли более чем на 12%
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Россияне стали больше зарабатывать за 2023 год Фото:

Зарплаты россиян за полгода выросли более чем на 12%. Самый высокий рост был зафиксирован в мае 2023 года. Это следует из отчета Минэкономики России.

«В мае 2023 года, по последней оперативной информации, в номинальном выражении заработная плата ускорила рост до +16,1% г/г после +13,0% г/г месяцем ранее», — следует из отчета Минэкономики России, который опубликован на официальном сайте ведомства. Отмечается, что реальный рост зарплат за этот период составил 13,3%. Данные за последние полгода показывают, что рост зарплат за каждый месяц составил минимум 12%.

Реальные денежные доходы россиян по итогам второго квартала выросли на 5%. В предыдущий временной отрезок рост составил 3%. Выросли также реальные располагаемые доходы населения. Их рост сопоставим с изменениями денежных доходов.

Ранее Росстат сообщил, что безработица в России достигла истерического минимума. По новым данным она составила 3,1%.

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Зарплаты россиян за полгода выросли более чем на 12%. Самый высокий рост был зафиксирован в мае 2023 года. Это следует из отчета Минэкономики России. «В мае 2023 года, по последней оперативной информации, в номинальном выражении заработная плата ускорила рост до +16,1% г/г после +13,0% г/г месяцем ранее», — следует из отчета Минэкономики России, который опубликован на официальном сайте ведомства. Отмечается, что реальный рост зарплат за этот период составил 13,3%. Данные за последние полгода показывают, что рост зарплат за каждый месяц составил минимум 12%. Реальные денежные доходы россиян по итогам второго квартала выросли на 5%. В предыдущий временной отрезок рост составил 3%. Выросли также реальные располагаемые доходы населения. Их рост сопоставим с изменениями денежных доходов. Ранее Росстат сообщил, что безработица в России достигла истерического минимума. По новым данным она составила 3,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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