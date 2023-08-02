Минэкономики отчиталось о росте зарплат россиян

Минэкономики РФ: зарплаты в России за полгода выросли более чем на 12%

02 августа 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Россияне стали больше зарабатывать за 2023 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зарплаты россиян за полгода выросли более чем на 12%. Самый высокий рост был зафиксирован в мае 2023 года. Это следует из отчета Минэкономики России. «В мае 2023 года, по последней оперативной информации, в номинальном выражении заработная плата ускорила рост до +16,1% г/г после +13,0% г/г месяцем ранее», — следует из отчета Минэкономики России, который опубликован на официальном сайте ведомства . Отмечается, что реальный рост зарплат за этот период составил 13,3%. Данные за последние полгода показывают, что рост зарплат за каждый месяц составил минимум 12%. Реальные денежные доходы россиян по итогам второго квартала выросли на 5%. В предыдущий временной отрезок рост составил 3%. Выросли также реальные располагаемые доходы населения. Их рост сопоставим с изменениями денежных доходов. Ранее Росстат сообщил, что безработица в России достигла истерического минимума. По новым данным она составила 3,1%.

Зарплаты россиян за полгода выросли более чем на 12%. Самый высокий рост был зафиксирован в мае 2023 года. Это следует из отчета Минэкономики России. «В мае 2023 года, по последней оперативной информации, в номинальном выражении заработная плата ускорила рост до +16,1% г/г после +13,0% г/г месяцем ранее», — следует из отчета Минэкономики России, который опубликован на официальном сайте ведомства. Отмечается, что реальный рост зарплат за этот период составил 13,3%. Данные за последние полгода показывают, что рост зарплат за каждый месяц составил минимум 12%. Реальные денежные доходы россиян по итогам второго квартала выросли на 5%. В предыдущий временной отрезок рост составил 3%. Выросли также реальные располагаемые доходы населения. Их рост сопоставим с изменениями денежных доходов. Ранее Росстат сообщил, что безработица в России достигла истерического минимума. По новым данным она составила 3,1%.