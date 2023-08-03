В Екатеринбурге до конца сентября перекроют улицу Мраморскую

В Екатеринбурге перекроют улицу Мраморскую с 22 августа по 30 сентября

04 августа 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Улицу Мраморскую закроют с 22 августа по 30 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мраморскую, которая находится в Чкаловском районе города. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября, сообщает администрации города. «Специалисты „Брусники“ закроют движение от дома на Мраморской, 28, от Павлодарской до Благодатской. Схема движения общественного транспорта никак не изменится», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в центре Екатеринбурга на все выходные заблокируют движение. Движение перекроют из-за велозаезда в честь Дня строителя и марафона «Европа — Азия». Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях города.

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мраморскую, которая находится в Чкаловском районе города. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября, сообщает администрации города. «Специалисты „Брусники“ закроют движение от дома на Мраморской, 28, от Павлодарской до Благодатской. Схема движения общественного транспорта никак не изменится», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в центре Екатеринбурга на все выходные заблокируют движение. Движение перекроют из-за велозаезда в честь Дня строителя и марафона «Европа — Азия». Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях города.