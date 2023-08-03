В Екатеринбурге до конца сентября перекроют улицу Мраморскую

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мраморскую, которая находится в Чкаловском районе города. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября, сообщает администрации города.
«Специалисты „Брусники“ закроют движение от дома на Мраморской, 28, от Павлодарской до Благодатской. Схема движения общественного транспорта никак не изменится», — отметили в мэрии.
Ранее URA.RU писало о том, что в центре Екатеринбурга на все выходные заблокируют движение. Движение перекроют из-за велозаезда в честь Дня строителя и марафона «Европа — Азия». Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях города.
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