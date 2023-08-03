03 августа 2023

В Екатеринбурге до конца сентября перекроют улицу Мраморскую

В Екатеринбурге перекроют улицу Мраморскую с 22 августа по 30 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка ливневки. Екатеринбург, дорожные знаки, рабочий, перекрытие дорог, дорожные работы
Улицу Мраморскую закроют с 22 августа по 30 сентября Фото:

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мраморскую, которая находится в Чкаловском районе города. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября, сообщает администрации города.

«Специалисты „Брусники“ закроют движение от дома на Мраморской, 28, от Павлодарской до Благодатской. Схема движения общественного транспорта никак не изменится», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU писало о том, что в центре Екатеринбурга на все выходные заблокируют движение. Движение перекроют из-за велозаезда в честь Дня строителя и марафона «Европа — Азия». Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях города.

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В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Мраморскую, которая находится в Чкаловском районе города. Ограничения будут действовать с 22 августа по 30 сентября, сообщает администрации города. «Специалисты „Брусники“ закроют движение от дома на Мраморской, 28, от Павлодарской до Благодатской. Схема движения общественного транспорта никак не изменится», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в центре Екатеринбурга на все выходные заблокируют движение. Движение перекроют из-за велозаезда в честь Дня строителя и марафона «Европа — Азия». Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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