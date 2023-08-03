В центре Екатеринбурга на все выходные заблокируют движение. Инфографика

04 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В честь Дня строителя в Екатеринбурге перекроют улицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В честь Дня строителя в Екатеринбурге проведут велозаезд. Из-за этого в центре города с 5 августа будут перекрывать движение. Также в выходные пройдет марафон «Европа — Азия». Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «С 12:00 5 августа до 16:00 6 августа будет перекрыта нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи. Также будет недоступна для транспорта нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи», — говорится в документе. С 6:30 до 11:00 6 августа будет перекрыты следующие улицы: проспект Ленина — от Карла Либкнехта до Восточной; четная сторона улицы Восточной — от Первомайской до проспекта Ленина; Карла Либкнехта — от Малышева до Шевченко; Николая Никонова — от Царской до Карла Либкнехта; Свердлова — от Шевченко до Челюскинцев. С 06:30 до 13:30 6 августа автомобилистам будет не проехать по улице Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта, также будет перекрыта улица 8 Марта — от Бориса Ельцина до Малышева. Проезд будет заблокирован по проспекту Ленина — от Хохрякова до Карла Либкнехта; улице Царская — от Николая Никонова до Толмачева; улица Толмачева — от Царской до Ленина; улица Пушкина — от проспекта Ленина до Малышева. Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019 году число участников на всех дистанциях достигло 8 тысяч человек со всех уголков России, из 55 регионов. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга. Часть дистанции проходит на проспекте Ленина, а также по набережной городского пруда. Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В честь Дня строителя в Екатеринбурге проведут велозаезд. Из-за этого в центре города с 5 августа будут перекрывать движение. Также в выходные пройдет марафон «Европа — Азия». Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU. «С 12:00 5 августа до 16:00 6 августа будет перекрыта нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи. Также будет недоступна для транспорта нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи», — говорится в документе. С 6:30 до 11:00 6 августа будет перекрыты следующие улицы: проспект Ленина — от Карла Либкнехта до Восточной; четная сторона улицы Восточной — от Первомайской до проспекта Ленина; Карла Либкнехта — от Малышева до Шевченко; Николая Никонова — от Царской до Карла Либкнехта; Свердлова — от Шевченко до Челюскинцев. С 06:30 до 13:30 6 августа автомобилистам будет не проехать по улице Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта, также будет перекрыта улица 8 Марта — от Бориса Ельцина до Малышева. Проезд будет заблокирован по проспекту Ленина — от Хохрякова до Карла Либкнехта; улице Царская — от Николая Никонова до Толмачева; улица Толмачева — от Царской до Ленина; улица Пушкина — от проспекта Ленина до Малышева. Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2019 году число участников на всех дистанциях достигло 8 тысяч человек со всех уголков России, из 55 регионов. Маршруты всех дистанций спортивного праздника пролегают в центральной и исторической частях Екатеринбурга. Часть дистанции проходит на проспекте Ленина, а также по набережной городского пруда.