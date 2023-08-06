06 августа 2023

В Екатеринбурге взвинтили цены на офисы и торговую недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, торговый центр гермес плаза, офис золотого яблока
Офисы в Екатеринбурге подорожали почти на 5% за две недели Фото:

В Екатеринбурге выросли цены на офисные, производственные и торговые объекты. Это следует из динамики цен на коммерческую недвижимость на сайте Restate.

С 13 по 27 июля 2023 года средняя стоимость квадратного метра в офисах выросла с 93,5 тысяч до 98,1 тысяч рублей (+4,68%).Площадь производственных помещений подорожала с 28,5 тысяч до 29,4 тысяч рублей (+3,17%), торговых объектов со 111,8 тысяч до 114,2 тысяч рублей (2,09%), а помещения свободного назначения достигли стоимости в 103,5 тысячи рублей (+7,79%) за «квадрат», поднявшись с 95,4 тысяч рублей.

Также динамику роста на 6,74% продемонстрировала складская недвижимость и комплексы. За две недели их цена выросла с 43,7 тысяч до 46,8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в столице Урала подскочили цены на коммерческую недвижимость почти на 7%. Самый заметный рост (+10,6%) оказался на рынке отдельно стоящих зданий.

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В Екатеринбурге выросли цены на офисные, производственные и торговые объекты. Это следует из динамики цен на коммерческую недвижимость на сайте Restate. С 13 по 27 июля 2023 года средняя стоимость квадратного метра в офисах выросла с 93,5 тысяч до 98,1 тысяч рублей (+4,68%).Площадь производственных помещений подорожала с 28,5 тысяч до 29,4 тысяч рублей (+3,17%), торговых объектов со 111,8 тысяч до 114,2 тысяч рублей (2,09%), а помещения свободного назначения достигли стоимости в 103,5 тысячи рублей (+7,79%) за «квадрат», поднявшись с 95,4 тысяч рублей. Также динамику роста на 6,74% продемонстрировала складская недвижимость и комплексы. За две недели их цена выросла с 43,7 тысяч до 46,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в столице Урала подскочили цены на коммерческую недвижимость почти на 7%. Самый заметный рост (+10,6%) оказался на рынке отдельно стоящих зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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