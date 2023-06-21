В Екатеринбурге подскочили цены на коммерческую недвижимость

22 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге стоимость коммерческой недвижимости выросла в среднем почти на 7% Фото: Анна Майорова © URA.RU С 18 мая по 15 июня 2023 года в Екатеринбурге выросли цены на коммерческую недвижимость. Это следует из динамики средних цен на производственные помещения, торговые площади и другие на сайте Restate. За последний месяц квадратный метр отдельно стоящего здания подорожал с 68,3 тысяч до 76,4 тысяч рублей (+10,6%). Производственные помещения выросли в цене с 25 тысяч до 27,5 (+9,1%) тысяч рублей. За тот же период изменились стоимости торговых помещений и площадей со 107,8 тысяч на 115,4 тысяч рублей (+6,5%). Помещения свободного назначения подорожали на 1,7% с 92,9 тысяч до 94,6 тысяч рублей. В среднем цены выросли на 6,97%. Также за последний месяц у отдельно стоящих зданий выросла арендная ставка. За один квадратный метр придется заплатить 424 рубля вместо 306 рублей. Аренда торговых помещений — 1 тысяча рублей (+4,6%). Производственные помещения — 369 рублей (-15,1%). Помещения свободного назначения — 899 (-1,9%). Ранее URA.RU писало, что за последний год стоимость приобретения коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросла на десятки тысяч рублей. Согласно прогнозам специалиста, подобная тенденция роста цен сохранится до конца 2023 года.

С 18 мая по 15 июня 2023 года в Екатеринбурге выросли цены на коммерческую недвижимость. Это следует из динамики средних цен на производственные помещения, торговые площади и другие на сайте Restate. За последний месяц квадратный метр отдельно стоящего здания подорожал с 68,3 тысяч до 76,4 тысяч рублей (+10,6%). Производственные помещения выросли в цене с 25 тысяч до 27,5 (+9,1%) тысяч рублей. За тот же период изменились стоимости торговых помещений и площадей со 107,8 тысяч на 115,4 тысяч рублей (+6,5%). Помещения свободного назначения подорожали на 1,7% с 92,9 тысяч до 94,6 тысяч рублей. В среднем цены выросли на 6,97%. Также за последний месяц у отдельно стоящих зданий выросла арендная ставка. За один квадратный метр придется заплатить 424 рубля вместо 306 рублей. Аренда торговых помещений — 1 тысяча рублей (+4,6%). Производственные помещения — 369 рублей (-15,1%). Помещения свободного назначения — 899 (-1,9%). Ранее URA.RU писало, что за последний год стоимость приобретения коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросла на десятки тысяч рублей. Согласно прогнозам специалиста, подобная тенденция роста цен сохранится до конца 2023 года.