07 августа 2023

Пермяк за 30 млн рублей продает в Березниках частный лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Активный отдых, каяки. Хохловка. Пермь, лес, тайга, лесная панорама, лес с дрона
Лес состоит из деревьев хвойных и лиственных пород Фото:

Житель Пермского края выставил на продажу частный лес, состоящий из деревьев хвойных и лиственных пород. Лесное хозяйство, расположенное вблизи Березников, владелец предлагает приобрести за 30 млн рублей.

«Продаем аренду леса, новое лесоустройство заключено на 10 лет с 2023 года. Хвоя — 6860 кубических метров, лиственница — 11 тысяч кубометров. Кроме того, в лесу имеется по 10 тысяч кубометров березы и осины. Цена — 30 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Дополнительно к лесу продавец предлагает приобрести за отдельную плату лесовозы, бульдозеры и другую технику для заготовки древесины. Также автор объявления продает базу с офисом и гаражами. Покупателю всего комплекса обещаны подарки в виде дома и лесопилки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ильинском городском округе Пермского края продается база отдыха с прудом, в котором водятся карпы. С активом его собственник готов расстаться за 3,5 млн рублей.

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Житель Пермского края выставил на продажу частный лес, состоящий из деревьев хвойных и лиственных пород. Лесное хозяйство, расположенное вблизи Березников, владелец предлагает приобрести за 30 млн рублей. «Продаем аренду леса, новое лесоустройство заключено на 10 лет с 2023 года. Хвоя — 6860 кубических метров, лиственница — 11 тысяч кубометров. Кроме того, в лесу имеется по 10 тысяч кубометров березы и осины. Цена — 30 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Дополнительно к лесу продавец предлагает приобрести за отдельную плату лесовозы, бульдозеры и другую технику для заготовки древесины. Также автор объявления продает базу с офисом и гаражами. Покупателю всего комплекса обещаны подарки в виде дома и лесопилки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ильинском городском округе Пермского края продается база отдыха с прудом, в котором водятся карпы. С активом его собственник готов расстаться за 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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