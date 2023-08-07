Пермяк за 30 млн рублей продает в Березниках частный лес

08 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Лес состоит из деревьев хвойных и лиственных пород Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Пермского края выставил на продажу частный лес, состоящий из деревьев хвойных и лиственных пород. Лесное хозяйство, расположенное вблизи Березников, владелец предлагает приобрести за 30 млн рублей. «Продаем аренду леса, новое лесоустройство заключено на 10 лет с 2023 года. Хвоя — 6860 кубических метров, лиственница — 11 тысяч кубометров. Кроме того, в лесу имеется по 10 тысяч кубометров березы и осины. Цена — 30 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Дополнительно к лесу продавец предлагает приобрести за отдельную плату лесовозы, бульдозеры и другую технику для заготовки древесины. Также автор объявления продает базу с офисом и гаражами. Покупателю всего комплекса обещаны подарки в виде дома и лесопилки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ильинском городском округе Пермского края продается база отдыха с прудом, в котором водятся карпы. С активом его собственник готов расстаться за 3,5 млн рублей.

Житель Пермского края выставил на продажу частный лес, состоящий из деревьев хвойных и лиственных пород. Лесное хозяйство, расположенное вблизи Березников, владелец предлагает приобрести за 30 млн рублей. «Продаем аренду леса, новое лесоустройство заключено на 10 лет с 2023 года. Хвоя — 6860 кубических метров, лиственница — 11 тысяч кубометров. Кроме того, в лесу имеется по 10 тысяч кубометров березы и осины. Цена — 30 млн рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Дополнительно к лесу продавец предлагает приобрести за отдельную плату лесовозы, бульдозеры и другую технику для заготовки древесины. Также автор объявления продает базу с офисом и гаражами. Покупателю всего комплекса обещаны подарки в виде дома и лесопилки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ильинском городском округе Пермского края продается база отдыха с прудом, в котором водятся карпы. С активом его собственник готов расстаться за 3,5 млн рублей.