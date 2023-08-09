В Верхнем Уфалее Челябинской области открылся новый филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения.
«В Верхнем Уфалее на улице Каслинская, дом 3А, открылся офис „Защитников Отечества“. Там принимает ветеранов СВО и членов их семей социальный координатор Юлия Казыева. В решении многих организационных моментов помогла мэрия», — уточнили в пресс-службе.
В филиале фонда отметили, что муж Казыевой мобилизован на СВО. Соцработник ранее работала специалистом по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семейном Многофункциональном центре (МФЦ).
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