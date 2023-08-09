В Челябинской области открылся новый филиал госфонда «Защитники Отечества». Фото

09 августа 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

В новом офисе фонда в Верхнем Уфалее начался прием ветеранов СВО и их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнем Уфалее Челябинской области открылся новый филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения. «В Верхнем Уфалее на улице Каслинская, дом 3А, открылся офис „Защитников Отечества“. Там принимает ветеранов СВО и членов их семей социальный координатор Юлия Казыева. В решении многих организационных моментов помогла мэрия», — уточнили в пресс-службе. В филиале фонда отметили, что муж Казыевой мобилизован на СВО. Соцработник ранее работала специалистом по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семейном Многофункциональном центре (МФЦ). В новом офисе филиала госфонда приступила к работе Юлия Казыева Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области

В Верхнем Уфалее Челябинской области открылся новый филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения. «В Верхнем Уфалее на улице Каслинская, дом 3А, открылся офис „Защитников Отечества“. Там принимает ветеранов СВО и членов их семей социальный координатор Юлия Казыева. В решении многих организационных моментов помогла мэрия», — уточнили в пресс-службе. В филиале фонда отметили, что муж Казыевой мобилизован на СВО. Соцработник ранее работала специалистом по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семейном Многофункциональном центре (МФЦ).