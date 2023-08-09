В Челябинской области открылся новый филиал госфонда «Защитники Отечества». Фото

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В новом офисе фонда в Верхнем Уфалее начался прием ветеранов СВО и их семей Фото:

В Верхнем Уфалее Челябинской области открылся новый филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения.

«В Верхнем Уфалее на улице Каслинская, дом 3А, открылся офис „Защитников Отечества“. Там принимает ветеранов СВО и членов их семей социальный координатор Юлия Казыева. В решении многих организационных моментов помогла мэрия», — уточнили в пресс-службе.

В филиале фонда отметили, что муж Казыевой мобилизован на СВО. Соцработник ранее работала специалистом по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семейном Многофункциональном центре (МФЦ).

В новом офисе филиала госфонда приступила к работе Юлия Казыева
В новом офисе филиала госфонда приступила к работе Юлия Казыева
Фото:

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В Верхнем Уфалее Челябинской области открылся новый филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения. «В Верхнем Уфалее на улице Каслинская, дом 3А, открылся офис „Защитников Отечества“. Там принимает ветеранов СВО и членов их семей социальный координатор Юлия Казыева. В решении многих организационных моментов помогла мэрия», — уточнили в пресс-службе. В филиале фонда отметили, что муж Казыевой мобилизован на СВО. Соцработник ранее работала специалистом по сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в семейном Многофункциональном центре (МФЦ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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