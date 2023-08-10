Генпрокуратура признала нежелательной организацией Conflict Intelligence Team за фейки о ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Главной целью группы является сбор и опубликование информации о ВС РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ Фото:

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что главной целью группы является сбор и опубликование информации о ВС РФ, используемой для дискредитации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра». В ведомстве пояснили, что идеологи организации принуждают россиян совершать экстремистские преступления, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что главной целью группы является сбор и опубликование информации о ВС РФ, используемой для дискредитации. Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра». В ведомстве пояснили, что идеологи организации принуждают россиян совершать экстремистские преступления, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...