Генпрокуратура признала нежелательной организацией Conflict Intelligence Team за фейки о ВС РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что главной целью группы является сбор и опубликование информации о ВС РФ, используемой для дискредитации.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра». В ведомстве пояснили, что идеологи организации принуждают россиян совершать экстремистские преступления, передает RT.
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей») за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team», — написали в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Там отметили, что главной целью группы является сбор и опубликование информации о ВС РФ, используемой для дискредитации. Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра». В ведомстве пояснили, что идеологи организации принуждают россиян совершать экстремистские преступления, передает RT.