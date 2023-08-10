В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении мужчины на школьника из-за шапки с буквой Z

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Генпрокуратура потребовала пересмотреть уголовное дело Неустроева Фото:

По требованию Генпрокуратуры России уголовное дело о нападении Александра Неустроева на школьника — сына участника специальной военной операции из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено. Изначально мужчине выписали судебный штраф — семь тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговор Неустроеву, который оскорбил сына участника СВО из-за буквы Z на шапке был вынесен в Ленинским райсуде Екатеринбурга. Мужчина должен был оплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Приговор возмутил общественность. Поэтому два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Александру Неустроеву.

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По требованию Генпрокуратуры России уголовное дело о нападении Александра Неустроева на школьника — сына участника специальной военной операции из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге будет пересмотрено. Изначально мужчине выписали судебный штраф — семь тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Приговор Неустроеву, который оскорбил сына участника СВО из-за буквы Z на шапке был вынесен в Ленинским райсуде Екатеринбурга. Мужчина должен был оплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Приговор возмутил общественность. Поэтому два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Александру Неустроеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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