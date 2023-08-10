10 августа 2023

Следователи завели дело на жителя ХМАО, который убил любовницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина зарезал любовницу, чтобы скрыть измену от жены Фото:

Следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчину задержали.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации Следственного управления по ХМАО.

Ведомство проводит расследование по уголовному делу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать об измене супруге вартовчанина

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Следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчину задержали. «Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации Следственного управления по ХМАО. Ведомство проводит расследование по уголовному делу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать об измене супруге вартовчанина
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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