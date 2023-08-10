Следователи завели дело на жителя ХМАО, который убил любовницу

Следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчину задержали.
«Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации Следственного управления по ХМАО.
Ведомство проводит расследование по уголовному делу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать об измене супруге вартовчанина
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