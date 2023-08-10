Следователи завели дело на жителя ХМАО, который убил любовницу

11 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Мужчина зарезал любовницу, чтобы скрыть измену от жены Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчину задержали. «Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации Следственного управления по ХМАО. Ведомство проводит расследование по уголовному делу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать об измене супруге вартовчанина

Следователи завели уголовное дело на жителя Нижневартовска (ХМАО) из-за убийства любовницы. Официальный сайт ведомства сообщил, что мужчину задержали. «Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в публикации Следственного управления по ХМАО. Ведомство проводит расследование по уголовному делу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске мужчина зарезал на улице свою любовницу. Женщина хотела рассказать об измене супруге вартовчанина