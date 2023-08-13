Mash: ВСУ парализовали работу фермеров Белгородской области

13 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Танковый снаряд ВСУ мешает нормальному выпасу скота, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия ВСУ создали проблемы для фермеров из Белгородской области. Неразорвавшийся танковый снаряд ВСУ вызвал остановку работы одной из молочных ферм. «Неразорвавшийся танковый снаряд ВСУ парализовал работу молочной фермы в Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что 9 августа украинские военные обстреляли село Графовка, но по словам местных жителей, целью была вышка сотовой связи, которую они не сумели поразить. В результате этой атаки, один из снарядов упал около коровника местной агрофирмы. Прибывшие на место специалисты подтвердили, что это был танковый снаряд. С тех пор этот боеприпас остается не утилизированным. Фермеры опасаются выводить своих коров на выпас, так как существует возможность внезапного взрыва. Это негативно сказывается на работе фермы и на производстве в целом. Животные не получают достаточное питание, становятся нервными, что, в свою очередь, отражается на производительности молока и общей эффективности фермы, передали в telegram-канале.

Действия ВСУ создали проблемы для фермеров из Белгородской области. Неразорвавшийся танковый снаряд ВСУ вызвал остановку работы одной из молочных ферм. «Неразорвавшийся танковый снаряд ВСУ парализовал работу молочной фермы в Белгородской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что 9 августа украинские военные обстреляли село Графовка, но по словам местных жителей, целью была вышка сотовой связи, которую они не сумели поразить. В результате этой атаки, один из снарядов упал около коровника местной агрофирмы. Прибывшие на место специалисты подтвердили, что это был танковый снаряд. С тех пор этот боеприпас остается не утилизированным. Фермеры опасаются выводить своих коров на выпас, так как существует возможность внезапного взрыва. Это негативно сказывается на работе фермы и на производстве в целом. Животные не получают достаточное питание, становятся нервными, что, в свою очередь, отражается на производительности молока и общей эффективности фермы, передали в telegram-канале.