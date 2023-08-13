Минобороны: над Белгородской областью сбит беспилотник

Вторую атаку беспилотника за сутки отбила российская ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки беспилотником на объекты на территории страны. Инцидент произошел 13 августа около 11 часов утра по московскому времени на территории Белгородской области. Это уже вторая атака за воскресенье.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку… Средствами ПВО аппарат обнаружен сбит над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны в
Уточняется, что БПЛА был самолетного типа. Атака не удалась, пострадавших и разрушений нет.
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