Минобороны: над Белгородской областью сбит беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Вторую атаку беспилотника за сутки отбила российская ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки беспилотником на объекты на территории страны. Инцидент произошел 13 августа около 11 часов утра по московскому времени на территории Белгородской области. Это уже вторая атака за воскресенье.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку… Средствами ПВО аппарат обнаружен сбит над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале.

Уточняется, что БПЛА был самолетного типа. Атака не удалась, пострадавших и разрушений нет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки беспилотником на объекты на территории страны. Инцидент произошел 13 августа около 11 часов утра по московскому времени на территории Белгородской области. Это уже вторая атака за воскресенье. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку… Средствами ПВО аппарат обнаружен сбит над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Уточняется, что БПЛА был самолетного типа. Атака не удалась, пострадавших и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...