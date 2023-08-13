В Белгородской области пресекли очередной теракт ВСУ

Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области
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Над Белгородской областью сбит беспилотник Украины, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области, что пресекло попытку Украины совершить атаку на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в 13:30 по московскому времени. Уничтожение БПЛА пресекло попытку Киева совершить атаку. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заключили в ведомстве.

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Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области, что пресекло попытку Украины совершить атаку на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в 13:30 по московскому времени. Уничтожение БПЛА пресекло попытку Киева совершить атаку. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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