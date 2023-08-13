В Белгородской области пресекли очередной теракт ВСУ

Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области

13 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Над Белгородской областью сбит беспилотник Украины, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области, что пресекло попытку Украины совершить атаку на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в 13:30 по московскому времени. Уничтожение БПЛА пресекло попытку Киева совершить атаку. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заключили в ведомстве.

Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области, что пресекло попытку Украины совершить атаку на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в 13:30 по московскому времени. Уничтожение БПЛА пресекло попытку Киева совершить атаку. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заключили в ведомстве.