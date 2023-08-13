В Белгородской области пресекли очередной теракт ВСУ

Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области, что пресекло попытку Украины совершить атаку на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в 13:30 по московскому времени. Уничтожение БПЛА пресекло попытку Киева совершить атаку. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заключили в ведомстве.
Беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области, что пресекло попытку Украины совершить атаку на российскую территорию. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что инцидент произошел в 13:30 по московскому времени. Уничтожение БПЛА пресекло попытку Киева совершить атаку. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заключили в ведомстве.