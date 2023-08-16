16 августа 2023

Мужчину отправили в колонию за избиение главврача челябинской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима Фото:

В Челябинске мужчину отправили в колонию за избиение главврача ГБУЗ ГКП №5 Олега Гришанкова. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять личность потерпевшего, но сообщили, что нападавший получил срок год и десять месяцев строгого режима.

«По итогам обжалования приговора суд апелляционной инстанции усилил наказание жителю Челябинска, избившему водителя после ДТП. Осужденному назначили реальное отбывание наказания в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что изначально мужчину приговорили к условному двухлетнему сроку. Ранее он уже был судим за убийство.

Инцидент произошел в январе 2022 года на парковке у магазина возле дома №33 по Свердловскому проспекту. Гришанков случайно въехал в новый автомобиль осужденного. Между ними начался конфликт. Тогда мужчина избил главврача. Он несколько раз ударил его по голове ногами и битой. В результате Гришанков получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.

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В Челябинске мужчину отправили в колонию за избиение главврача ГБУЗ ГКП №5 Олега Гришанкова. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять личность потерпевшего, но сообщили, что нападавший получил срок год и десять месяцев строгого режима. «По итогам обжалования приговора суд апелляционной инстанции усилил наказание жителю Челябинска, избившему водителя после ДТП. Осужденному назначили реальное отбывание наказания в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что изначально мужчину приговорили к условному двухлетнему сроку. Ранее он уже был судим за убийство. Инцидент произошел в январе 2022 года на парковке у магазина возле дома №33 по Свердловскому проспекту. Гришанков случайно въехал в новый автомобиль осужденного. Между ними начался конфликт. Тогда мужчина избил главврача. Он несколько раз ударил его по голове ногами и битой. В результате Гришанков получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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