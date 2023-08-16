Мужчину отправили в колонию за избиение главврача челябинской больницы

В Челябинске мужчину отправили в колонию за избиение главврача ГБУЗ ГКП №5 Олега Гришанкова. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять личность потерпевшего, но сообщили, что нападавший получил срок год и десять месяцев строгого режима.
«По итогам обжалования приговора суд апелляционной инстанции усилил наказание жителю Челябинска, избившему водителя после ДТП. Осужденному назначили реальное отбывание наказания в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что изначально мужчину приговорили к условному двухлетнему сроку. Ранее он уже был судим за убийство.
Инцидент произошел в январе 2022 года на парковке у магазина возле дома №33 по Свердловскому проспекту. Гришанков случайно въехал в новый автомобиль осужденного. Между ними начался конфликт. Тогда мужчина избил главврача. Он несколько раз ударил его по голове ногами и битой. В результате Гришанков получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
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