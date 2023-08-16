Мужчину отправили в колонию за избиение главврача челябинской больницы

17 августа 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мужчину отправили в колонию за избиение главврача ГБУЗ ГКП №5 Олега Гришанкова. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять личность потерпевшего, но сообщили, что нападавший получил срок год и десять месяцев строгого режима. «По итогам обжалования приговора суд апелляционной инстанции усилил наказание жителю Челябинска, избившему водителя после ДТП. Осужденному назначили реальное отбывание наказания в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что изначально мужчину приговорили к условному двухлетнему сроку. Ранее он уже был судим за убийство. Инцидент произошел в январе 2022 года на парковке у магазина возле дома №33 по Свердловскому проспекту. Гришанков случайно въехал в новый автомобиль осужденного. Между ними начался конфликт. Тогда мужчина избил главврача. Он несколько раз ударил его по голове ногами и битой. В результате Гришанков получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.

В Челябинске мужчину отправили в колонию за избиение главврача ГБУЗ ГКП №5 Олега Гришанкова. В пресс-службе прокуратуры региона не стали уточнять личность потерпевшего, но сообщили, что нападавший получил срок год и десять месяцев строгого режима. «По итогам обжалования приговора суд апелляционной инстанции усилил наказание жителю Челябинска, избившему водителя после ДТП. Осужденному назначили реальное отбывание наказания в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что изначально мужчину приговорили к условному двухлетнему сроку. Ранее он уже был судим за убийство. Инцидент произошел в январе 2022 года на парковке у магазина возле дома №33 по Свердловскому проспекту. Гришанков случайно въехал в новый автомобиль осужденного. Между ними начался конфликт. Тогда мужчина избил главврача. Он несколько раз ударил его по голове ногами и битой. В результате Гришанков получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.