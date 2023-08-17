17 августа 2023

Пермские аниматоры решили создать мультфильм о самолетных двигателях и пряниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, авиация, двигатель самолета, самолет
Аниматоры расскажут детям о том, где и как в Перми производят двигатели для самолетов Фото:

В Перми аниматоры намерены создать мультфильмы о пермских самолетных двигателях. Об этом URA.RU рассказал руководитель студии мультипликации «Анимашка» Олеся Асхатова.

«Есть идея создания мультфильма про предприятие „Пермские моторы“, чтобы рассказать детям про обыденные вещи. Вот, летит в небе самолет. Он красивый, мощный. А как же он летает? Второй мультфильм уже рассказывает непосредственно про сами двигатели: как они устроены, где их производят. А третий мультфильм рассказывает о том, что детям никуда не нужно уезжать из родного города, чтобы работать в такой интересной сфере, связанной с самолетами», — сказала Асхатова.

Сейчас руководитель анимационной студии создает заявку на получение гранта. По словам Асхатовой, на создание мультфильма потребуется не меньше двух миллионов рублей. Средства потребуются, в том числе, на продвижение и масштабирование идеи. Аниматоры хотят создать целую серию мультфильмов о пермских предприятиях и товарах, которые они производят. Сейчас мультстудия совместно с мастерами народных промыслов завершает работу над мультфильмом, который рассказывает о кунгурском прянике. В создании мультфильмов, по словам Асхатовой, активное участие принимают дети.

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В Перми аниматоры намерены создать мультфильмы о пермских самолетных двигателях. Об этом URA.RU рассказал руководитель студии мультипликации «Анимашка» Олеся Асхатова. «Есть идея создания мультфильма про предприятие „Пермские моторы“, чтобы рассказать детям про обыденные вещи. Вот, летит в небе самолет. Он красивый, мощный. А как же он летает? Второй мультфильм уже рассказывает непосредственно про сами двигатели: как они устроены, где их производят. А третий мультфильм рассказывает о том, что детям никуда не нужно уезжать из родного города, чтобы работать в такой интересной сфере, связанной с самолетами», — сказала Асхатова. Сейчас руководитель анимационной студии создает заявку на получение гранта. По словам Асхатовой, на создание мультфильма потребуется не меньше двух миллионов рублей. Средства потребуются, в том числе, на продвижение и масштабирование идеи. Аниматоры хотят создать целую серию мультфильмов о пермских предприятиях и товарах, которые они производят. Сейчас мультстудия совместно с мастерами народных промыслов завершает работу над мультфильмом, который рассказывает о кунгурском прянике. В создании мультфильмов, по словам Асхатовой, активное участие принимают дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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