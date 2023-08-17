Пермские аниматоры решили создать мультфильм о самолетных двигателях и пряниках

18 августа 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Аниматоры расскажут детям о том, где и как в Перми производят двигатели для самолетов Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Перми аниматоры намерены создать мультфильмы о пермских самолетных двигателях. Об этом URA.RU рассказал руководитель студии мультипликации «Анимашка» Олеся Асхатова. «Есть идея создания мультфильма про предприятие „Пермские моторы“, чтобы рассказать детям про обыденные вещи. Вот, летит в небе самолет. Он красивый, мощный. А как же он летает? Второй мультфильм уже рассказывает непосредственно про сами двигатели: как они устроены, где их производят. А третий мультфильм рассказывает о том, что детям никуда не нужно уезжать из родного города, чтобы работать в такой интересной сфере, связанной с самолетами», — сказала Асхатова. Сейчас руководитель анимационной студии создает заявку на получение гранта. По словам Асхатовой, на создание мультфильма потребуется не меньше двух миллионов рублей. Средства потребуются, в том числе, на продвижение и масштабирование идеи. Аниматоры хотят создать целую серию мультфильмов о пермских предприятиях и товарах, которые они производят. Сейчас мультстудия совместно с мастерами народных промыслов завершает работу над мультфильмом, который рассказывает о кунгурском прянике. В создании мультфильмов, по словам Асхатовой, активное участие принимают дети.

В Перми аниматоры намерены создать мультфильмы о пермских самолетных двигателях. Об этом URA.RU рассказал руководитель студии мультипликации «Анимашка» Олеся Асхатова. «Есть идея создания мультфильма про предприятие „Пермские моторы“, чтобы рассказать детям про обыденные вещи. Вот, летит в небе самолет. Он красивый, мощный. А как же он летает? Второй мультфильм уже рассказывает непосредственно про сами двигатели: как они устроены, где их производят. А третий мультфильм рассказывает о том, что детям никуда не нужно уезжать из родного города, чтобы работать в такой интересной сфере, связанной с самолетами», — сказала Асхатова. Сейчас руководитель анимационной студии создает заявку на получение гранта. По словам Асхатовой, на создание мультфильма потребуется не меньше двух миллионов рублей. Средства потребуются, в том числе, на продвижение и масштабирование идеи. Аниматоры хотят создать целую серию мультфильмов о пермских предприятиях и товарах, которые они производят. Сейчас мультстудия совместно с мастерами народных промыслов завершает работу над мультфильмом, который рассказывает о кунгурском прянике. В создании мультфильмов, по словам Асхатовой, активное участие принимают дети.