В Перми кусок штукатурки упал с балкона на голову девушке

Кусок штукатурки рассек голову девушке (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми на улице 25 Октября кусок штукатурки откололся от балкона и упал на голову девушке. Врачи увезли ее в больницу и зашили раны, рассказала потерпевшая.

«Я шла по улице, разговаривала по телефону. Остановилась рядом с кофейней и в этот момент на меня упал кусок штукатурки. Он разбился о мою голову, я упала и вскрикнула. Позже врачи увезли меня в больницу, зашили раны. Если бы это был другой кусок с этого балкона, я бы не писала этот текст, а так я отделалась только рассечением», — передает слова пострадавшей «Комсомольская правда Пермь».

По словам девушки, ей на помощь пришли прохожие и сотрудники кофейни, которые оказали первую помощь и вызвали скорую. «У меня в крови были руки и ноги, мне помогли смыть все это. Огромное спасибо ребятам из кофейни», — благодарит она.