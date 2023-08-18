18 августа 2023

В Перми кусок штукатурки упал с балкона на голову девушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол ЖКХ, капремонт Курган, штукатурка обвалилась, жкх, капремонт
Кусок штукатурки рассек голову девушке (архивное фото) Фото:

В Перми на улице 25 Октября кусок штукатурки откололся от балкона и упал на голову девушке. Врачи увезли ее в больницу и зашили раны, рассказала потерпевшая.

«Я шла по улице, разговаривала по телефону. Остановилась рядом с кофейней и в этот момент на меня упал кусок штукатурки. Он разбился о мою голову, я упала и вскрикнула. Позже врачи увезли меня в больницу, зашили раны. Если бы это был другой кусок с этого балкона, я бы не писала этот текст, а так я отделалась только рассечением», — передает слова пострадавшей «Комсомольская правда Пермь».

По словам девушки, ей на помощь пришли прохожие и сотрудники кофейни, которые оказали первую помощь и вызвали скорую. «У меня в крови были руки и ноги, мне помогли смыть все это. Огромное спасибо ребятам из кофейни», — благодарит она.

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В Перми на улице 25 Октября кусок штукатурки откололся от балкона и упал на голову девушке. Врачи увезли ее в больницу и зашили раны, рассказала потерпевшая. «Я шла по улице, разговаривала по телефону. Остановилась рядом с кофейней и в этот момент на меня упал кусок штукатурки. Он разбился о мою голову, я упала и вскрикнула. Позже врачи увезли меня в больницу, зашили раны. Если бы это был другой кусок с этого балкона, я бы не писала этот текст, а так я отделалась только рассечением», — передает слова пострадавшей «Комсомольская правда Пермь». По словам девушки, ей на помощь пришли прохожие и сотрудники кофейни, которые оказали первую помощь и вызвали скорую. «У меня в крови были руки и ноги, мне помогли смыть все это. Огромное спасибо ребятам из кофейни», — благодарит она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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