Губернатор важного региона заручился поддержкой Путина

21 августа 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Выборы губернаторов становятся косвенным отражением поддержки курса президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Подмосковья Андрей Воробьев перед выборами заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Это будет косвенный референдум по поддержке самого главы государства, трактует смыслы их встречи 21 августа научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин продемонстрировал поддержку Воробьеву. В России избрание каждого губернатора — это косвенный референдум поддержки президента, поэтому важно, чтобы губернаторы избирались. А Московская область — один из ключевых регионов России, и это важно вдвойне. Важно, чтобы губернатор был избран с большим преимуществом», — отметил Журавлев. По словам эксперта, на встрече не случайно были затронуты темы строительства дорог и школ, экологии, поддержки участников СВО и их семей, ликвидации аварийного жилья — они самые острые для региона. «Они касаются интересов граждан, и по ним действительно что-то сделано. По тем же свалкам — проблема не решена до конца: свалки были и будут. До переработки мы еще не дошли, но свалки законсервированы. Можно продемонстрировать усилия по ее решению. Путин эти усилия одобрил», — пояснил политолог. По просьбе президента Путина Воробьев отчитался о подготовке к новому учебному году и открытии новых школ и детских садов (построено 30 школ и 25 садиков). Регион поддерживает участников СВО и их семьи, порядка 2,5 тысячи детей отправили отдыхать на море и в подмосковный лагерь. «У вас эта работа выстроена. Надеюсь, что также вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже», — отреагировал Путин, комментируя эти решения подмосковных властей. Статья по теме Путин решил, что делать с городским транспортом в России Также Воробьев рассказал о решение проблем с мусорными полигонами (эта тема была наиболее острой пять лет назад, когда по Подмосковью прокатились экологические протесты) и аварийным жильем. На обещание Воробьева «показать темп» в расселении Путин ответил: «Договорились». Выборы губернатора в Московской области пройдут 10 сентября. На этот пост претендуют четыре кандидата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Подмосковья Андрей Воробьев перед выборами заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина. Это будет косвенный референдум по поддержке самого главы государства, трактует смыслы их встречи 21 августа научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин продемонстрировал поддержку Воробьеву. В России избрание каждого губернатора — это косвенный референдум поддержки президента, поэтому важно, чтобы губернаторы избирались. А Московская область — один из ключевых регионов России, и это важно вдвойне. Важно, чтобы губернатор был избран с большим преимуществом», — отметил Журавлев. По словам эксперта, на встрече не случайно были затронуты темы строительства дорог и школ, экологии, поддержки участников СВО и их семей, ликвидации аварийного жилья — они самые острые для региона. «Они касаются интересов граждан, и по ним действительно что-то сделано. По тем же свалкам — проблема не решена до конца: свалки были и будут. До переработки мы еще не дошли, но свалки законсервированы. Можно продемонстрировать усилия по ее решению. Путин эти усилия одобрил», — пояснил политолог. По просьбе президента Путина Воробьев отчитался о подготовке к новому учебному году и открытии новых школ и детских садов (построено 30 школ и 25 садиков). Регион поддерживает участников СВО и их семьи, порядка 2,5 тысячи детей отправили отдыхать на море и в подмосковный лагерь. «У вас эта работа выстроена. Надеюсь, что также вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже», — отреагировал Путин, комментируя эти решения подмосковных властей. Также Воробьев рассказал о решение проблем с мусорными полигонами (эта тема была наиболее острой пять лет назад, когда по Подмосковью прокатились экологические протесты) и аварийным жильем. На обещание Воробьева «показать темп» в расселении Путин ответил: «Договорились». Выборы губернатора в Московской области пройдут 10 сентября. На этот пост претендуют четыре кандидата.