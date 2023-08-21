Челябинский губернатор Текслер проверил выполнение соглашений с «Мечелом». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер на Мечел. Челябинск
Текслер посетил с рабочим визитом производственные площадки ЧМК Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа проконтролировал ход экологических соглашений с холдингом «Мечел». Он в рамках рабочего выезда посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК), передает корреспондент URA.RU.

«В 2019 году было подписано четырехстороннее соглашение между предприятием, правительством региона, Росприроднадзором и минприроды. Позже обязательства предприятия были уточнены в двухстороннем. Также заключено отдельное соглашение по переходу на оборотное водоснабжение предприятий группы. В рамках выезда проконтролировал ход исполнения обязательств», — сообщил Текслер.

Глава региона посетил аглофабрику ЧМК, где устанавливаются электрофильтры на агломашины. Также побывал на литейном дворе, где ведется установка новых доменных печей в цехах №4 и №5. Еще одной точкой его визита стало электросталеплавильное производство, где устанавливают новые фильтры газоочистки. Завершил поездку Текслер на коксохимическом производстве.

«Мероприятия ведутся на площадках „Мечел-Кокс“, с которым заключено отдельное соглашение. До 2026 года коксовые батареи будут полностью модернизированы. Сейчас они остановлены и не являются источником загрязнения. За счет этого достигнем существенный эффект. Только остановка батарей и ряд других мероприятий снизило негативное воздействие на 20%. Рассчитываем на удвоенное снижение по итогу всех работ до 2026 года», — добавил губернатор.

Текслер на Мечел. Челябинск
Фото:
Текслер на Мечел. Челябинск
Фото:
Текслер на Мечел. Челябинск
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа проконтролировал ход экологических соглашений с холдингом «Мечел». Он в рамках рабочего выезда посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК), передает корреспондент URA.RU. «В 2019 году было подписано четырехстороннее соглашение между предприятием, правительством региона, Росприроднадзором и минприроды. Позже обязательства предприятия были уточнены в двухстороннем. Также заключено отдельное соглашение по переходу на оборотное водоснабжение предприятий группы. В рамках выезда проконтролировал ход исполнения обязательств», — сообщил Текслер. Глава региона посетил аглофабрику ЧМК, где устанавливаются электрофильтры на агломашины. Также побывал на литейном дворе, где ведется установка новых доменных печей в цехах №4 и №5. Еще одной точкой его визита стало электросталеплавильное производство, где устанавливают новые фильтры газоочистки. Завершил поездку Текслер на коксохимическом производстве. «Мероприятия ведутся на площадках „Мечел-Кокс“, с которым заключено отдельное соглашение. До 2026 года коксовые батареи будут полностью модернизированы. Сейчас они остановлены и не являются источником загрязнения. За счет этого достигнем существенный эффект. Только остановка батарей и ряд других мероприятий снизило негативное воздействие на 20%. Рассчитываем на удвоенное снижение по итогу всех работ до 2026 года», — добавил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...