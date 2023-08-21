Текслер посетил с рабочим визитом производственные площадки ЧМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа проконтролировал ход экологических соглашений с холдингом «Мечел». Он в рамках рабочего выезда посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК), передает корреспондент URA.RU.

«В 2019 году было подписано четырехстороннее соглашение между предприятием, правительством региона, Росприроднадзором и минприроды. Позже обязательства предприятия были уточнены в двухстороннем. Также заключено отдельное соглашение по переходу на оборотное водоснабжение предприятий группы. В рамках выезда проконтролировал ход исполнения обязательств», — сообщил Текслер.

Глава региона посетил аглофабрику ЧМК, где устанавливаются электрофильтры на агломашины. Также побывал на литейном дворе, где ведется установка новых доменных печей в цехах №4 и №5. Еще одной точкой его визита стало электросталеплавильное производство, где устанавливают новые фильтры газоочистки. Завершил поездку Текслер на коксохимическом производстве.

«Мероприятия ведутся на площадках „Мечел-Кокс“, с которым заключено отдельное соглашение. До 2026 года коксовые батареи будут полностью модернизированы. Сейчас они остановлены и не являются источником загрязнения. За счет этого достигнем существенный эффект. Только остановка батарей и ряд других мероприятий снизило негативное воздействие на 20%. Рассчитываем на удвоенное снижение по итогу всех работ до 2026 года», — добавил губернатор.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU