Жителя Златоуста осудили за 65 преступлений

Златоустовский городской суд (Челябинская область) вынес наказание жителю города за 65 эпизодов мошенничества. Как сообщила пресс-служба суда, мужчина приобретал фотографии паспортов и оформлял на них кредиты.
«Приговором суда жителя города Дениса Р. признали виновным в совершении 65 оконченных умышленных преступлений против собственности. Мужчина через интернет приобретал у неустановленного лица фотографии страниц паспортов граждан РФ. Затем на сайте микрокредитной компании от имени владельцев паспортов дистанционно направлял заявления на оформление договоров потребительских займов», — пояснила пресс-служба в паблике «ВКонтакте».
Этому занятию Денис посвятил время с марта до середины декабря 2023 года. Контактный телефон и реквизиты счета указывал свои, куда кредитор и перечислял средства. Возвращать их мужчина не собирался, похитив таким образом более 800 тысяч рублей.
Вину злоумышленник признал. Смягчающими вину обстоятельствами стало раскаяние, болезни близких родственников, частичное погашение ущерба и намерение расплатиться полностью. Также суд учел, что у преступника есть малолетний ребенок, а сам Денис активно содействовал следствию. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
В качестве наказания назначены полтора года исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. С осужденного в счет возмещения ущерба взыскана денежная сумма чуть менее 800 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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