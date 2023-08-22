Здоровье Стрелкова ухудшилось в СИЗО

22 августа 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков отказывается от обследования в больнице, заявил Алексей Мельников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО «Лефортово», однако в настоящее время его состояние улучшилось. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников. «Стрелков почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО», — передает слова Мельникова «Интерфакс». Там добавили, что со дня его прибытия, врач медсанчасти изолятора регулярно проводит наблюдение за Стрелковым и предоставляет необходимое лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Следователи предложили провести обследование в больнице УФСИН, но Стрелков пока не видит необходимости в этом. Отмечается, что условия содержания Стрелкова в СИЗО не нарушаются. В его камере есть телевизор, холодильник, возможность переписки и просмотра передач. Стрелков отмечает, что сотрудники СИЗО относятся к нему вежливо, а питание качественное. Ранее стало известно, что Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму, передает РАПСИ. Позже сообщалось, что состояние здоровья экс-главы минобороны ДНР ухудшилось. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская. Стрелкова посетил адвокат, который сообщил о его обострении хронических заболеваний, осложнениях со здоровьем руки и затруднении дыхания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО «Лефортово», однако в настоящее время его состояние улучшилось. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников. «Стрелков почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО», — передает слова Мельникова «Интерфакс». Там добавили, что со дня его прибытия, врач медсанчасти изолятора регулярно проводит наблюдение за Стрелковым и предоставляет необходимое лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Следователи предложили провести обследование в больнице УФСИН, но Стрелков пока не видит необходимости в этом. Отмечается, что условия содержания Стрелкова в СИЗО не нарушаются. В его камере есть телевизор, холодильник, возможность переписки и просмотра передач. Стрелков отмечает, что сотрудники СИЗО относятся к нему вежливо, а питание качественное. Ранее стало известно, что Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму, передает РАПСИ. Позже сообщалось, что состояние здоровья экс-главы минобороны ДНР ухудшилось. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская. Стрелкова посетил адвокат, который сообщил о его обострении хронических заболеваний, осложнениях со здоровьем руки и затруднении дыхания.