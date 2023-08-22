Здоровье Стрелкова ухудшилось в СИЗО

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков отказывается от обследования в больнице, заявил Алексей Мельников Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО «Лефортово», однако в настоящее время его состояние улучшилось. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников.

«Стрелков почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО», — передает слова Мельникова «Интерфакс». Там добавили, что со дня его прибытия, врач медсанчасти изолятора регулярно проводит наблюдение за Стрелковым и предоставляет необходимое лечение. На данный момент он чувствует себя лучше.

Следователи предложили провести обследование в больнице УФСИН, но Стрелков пока не видит необходимости в этом. Отмечается, что условия содержания Стрелкова в СИЗО не нарушаются. В его камере есть телевизор, холодильник, возможность переписки и просмотра передач. Стрелков отмечает, что сотрудники СИЗО относятся к нему вежливо, а питание качественное.

Ранее стало известно, что Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму, передает РАПСИ. Позже сообщалось, что состояние здоровья экс-главы минобороны ДНР ухудшилось. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская. Стрелкова посетил адвокат, который сообщил о его обострении хронических заболеваний, осложнениях со здоровьем руки и затруднении дыхания.

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Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО «Лефортово», однако в настоящее время его состояние улучшилось. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников. «Стрелков почувствовал ухудшение здоровья при поступлении в СИЗО», — передает слова Мельникова «Интерфакс». Там добавили, что со дня его прибытия, врач медсанчасти изолятора регулярно проводит наблюдение за Стрелковым и предоставляет необходимое лечение. На данный момент он чувствует себя лучше. Следователи предложили провести обследование в больнице УФСИН, но Стрелков пока не видит необходимости в этом. Отмечается, что условия содержания Стрелкова в СИЗО не нарушаются. В его камере есть телевизор, холодильник, возможность переписки и просмотра передач. Стрелков отмечает, что сотрудники СИЗО относятся к нему вежливо, а питание качественное. Ранее стало известно, что Стрелков был задержан 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму, передает РАПСИ. Позже сообщалось, что состояние здоровья экс-главы минобороны ДНР ухудшилось. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская. Стрелкова посетил адвокат, который сообщил о его обострении хронических заболеваний, осложнениях со здоровьем руки и затруднении дыхания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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