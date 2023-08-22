Свердловчане похитили предпринимательницу, чтобы получить за нее выкуп. Фото

23 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Уголовное дело обвиняемых передали в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Три жителя Свердловской области похитили предпринимательницу, чтобы получить за нее выкуп. Инцидент произошел 11 января недалеко от поселка Кадниково, когда женщина решила уехать по своим делам. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области. «Вечером 11 января 2023 года обвиняемые, находясь на участке автодороги между поселком Ольховка и поселком Двуреченск, вблизи коттеджного поселка Кадниково, совершили нападение на 46-летнюю женщину, являющуюся директором одного из коммерческих предприятий. После этого сообщники, применяя насилие, похитили гражданку и на автомобиле перевезли ее в домовладение в одном из сел Сухоложского района, где под угрозой убийства незаконно удерживали с целью получения выкупа», — рассказали представители ведомства. После того как женщина долгое время не выходила на связь, родственники обратились к правоохранительным органам. Ее Mercedes нашли сразу же — он был брошен на дороге. Как выяснили силовики позже, за предпринимательницей следили на машине с выключенными фарами. «Трое суток понадобилось полицейским при силовой поддержке бойцов спецподразделения „Гром“, чтобы вычислить и задержать подозреваемых в похищении женщины-предпринимателя. Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом ее доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причиненных ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Доказательная база о совершенном преступлении уже собрана. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три жителя Свердловской области похитили предпринимательницу, чтобы получить за нее выкуп. Инцидент произошел 11 января недалеко от поселка Кадниково, когда женщина решила уехать по своим делам. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области. «Вечером 11 января 2023 года обвиняемые, находясь на участке автодороги между поселком Ольховка и поселком Двуреченск, вблизи коттеджного поселка Кадниково, совершили нападение на 46-летнюю женщину, являющуюся директором одного из коммерческих предприятий. После этого сообщники, применяя насилие, похитили гражданку и на автомобиле перевезли ее в домовладение в одном из сел Сухоложского района, где под угрозой убийства незаконно удерживали с целью получения выкупа», — рассказали представители ведомства. После того как женщина долгое время не выходила на связь, родственники обратились к правоохранительным органам. Ее Mercedes нашли сразу же — он был брошен на дороге. Как выяснили силовики позже, за предпринимательницей следили на машине с выключенными фарами. «Трое суток понадобилось полицейским при силовой поддержке бойцов спецподразделения „Гром“, чтобы вычислить и задержать подозреваемых в похищении женщины-предпринимателя. Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом ее доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причиненных ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Доказательная база о совершенном преступлении уже собрана. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.