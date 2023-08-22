В Перми переименовали остановку, за которую боролись коммунисты

В Перми сменила название остановка «Улица Розалии Землячки»

23 августа 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Коммунисты пытались отстоять название остановки на пикетах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми официально сменила название остановка общественного транспорта «Улица Розалии Землячки». Теперь она называется «Сквер имени конструктора Калачникова». Ранее против переименования выступали пермские коммунисты. «Переименовали автобусные и трамвайные остановки „Улица Розалии Землячки“, расположенные на Уральской. Теперь остановочные пункты носят название „Сквер имени конструктора Калачникова“. При этом на улице Лебедева остановка автобусов сохранила название „Улица Розалии Землячки“», — сообщает 59.RU. Решение о переименовании остановки в апреле 2023 года принял общественный совет по топонимике при главе Перми. Против смены названия выступили пермские коммунисты. Они считали, что это попытка стереть из истории краевой столицы имя Землячки, которая много сделала для города в годы СССР. Несмотря на протесты, власти Перми одобрили решение совета по топонимике. Ранее в городе был переименован сквер имени Розалии Землячки. Он также получил имя конструктора артиллерийских систем Калачникова.

В Перми официально сменила название остановка общественного транспорта «Улица Розалии Землячки». Теперь она называется «Сквер имени конструктора Калачникова». Ранее против переименования выступали пермские коммунисты. «Переименовали автобусные и трамвайные остановки „Улица Розалии Землячки“, расположенные на Уральской. Теперь остановочные пункты носят название „Сквер имени конструктора Калачникова“. При этом на улице Лебедева остановка автобусов сохранила название „Улица Розалии Землячки“», — сообщает 59.RU. Решение о переименовании остановки в апреле 2023 года принял общественный совет по топонимике при главе Перми. Против смены названия выступили пермские коммунисты. Они считали, что это попытка стереть из истории краевой столицы имя Землячки, которая много сделала для города в годы СССР. Несмотря на протесты, власти Перми одобрили решение совета по топонимике. Ранее в городе был переименован сквер имени Розалии Землячки. Он также получил имя конструктора артиллерийских систем Калачникова.