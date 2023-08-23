На тагильчанина, который взял в заложники жену и ребенка, завели дело

Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Нижнего Тагила (Свердловская область), который насильно удерживал в квартире жену и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СКР области в отношении мужчины, 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении силовиков.
Ранее стало известно, что житель Нижнего Тагила с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Позднее стало известно, что молодой человек состоит на учете в психбольнице.
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