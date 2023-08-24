Свердловский лидер ЧВК «Вагнер» Уткин ставил Пригожина перед выбором

Спецназовец Ефимов: командир ЧВК «Вагнер» Уткин ставил Пригожина перед выбором

24 августа 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Официально гибель Пригожина и Уткина пока не подтверждена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин в свое время поставил бизнесмена Евгения Пригожина перед выбором: либо в подразделении будут профессиональные военные, либо ранее судимые уголовники. О том, как уроженец Асбеста повлиял на частную военную компанию, URA.RU рассказал председатель свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. «Когда ЧВК стояли в Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республике, там мазу держали уголовники, блатные. На командовании до уровня батальона сидела урла синелапая, у них сержант был трижды судимый, весь в наколках, на глазах татуировка „не сплю“. И была другая категория, профессионалов. Они конфликтовали между собой, до всякого доходило», — рассказал Ефимов. Именно в то время, по его словам, между Уткиным и Пригожиным произошел разговор. «Если ты собираешься создавать настоящее боевое подразделение — то тебе с нами. Если пойдешь с ними — это будет банда, там никакого боевого опыта», — сказал Пригожину Уткин. Бизнесмен выбрал профессионалов, и с тех пор в ЧВК ранее судимых бойцов стало меньше. Эту историю Владимир Ефимов рассказал корреспонденту со слов своего друга Сергея Чеканова (позывной «Рус»). Он воевал в рядах ЧВК «Вагнер» несколько лет, брал Пальмиру, участвовал в боях за Латакию и Алеппо. Год назад Сергей Чеканов погиб на СВО. «Он был настоящим русским офицером, я верю каждому его слову», — подчеркнул Ефимов. Самолет, на борту которого, предположительно, были лидеры ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Всего на борту было 10 человек, включая членов экипажа. Вся актуальная информация о трагедии собрана в отдельном сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин в свое время поставил бизнесмена Евгения Пригожина перед выбором: либо в подразделении будут профессиональные военные, либо ранее судимые уголовники. О том, как уроженец Асбеста повлиял на частную военную компанию, URA.RU рассказал председатель свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов. «Когда ЧВК стояли в Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республике, там мазу держали уголовники, блатные. На командовании до уровня батальона сидела урла синелапая, у них сержант был трижды судимый, весь в наколках, на глазах татуировка „не сплю“. И была другая категория, профессионалов. Они конфликтовали между собой, до всякого доходило», — рассказал Ефимов. Именно в то время, по его словам, между Уткиным и Пригожиным произошел разговор. «Если ты собираешься создавать настоящее боевое подразделение — то тебе с нами. Если пойдешь с ними — это будет банда, там никакого боевого опыта», — сказал Пригожину Уткин. Бизнесмен выбрал профессионалов, и с тех пор в ЧВК ранее судимых бойцов стало меньше. Эту историю Владимир Ефимов рассказал корреспонденту со слов своего друга Сергея Чеканова (позывной «Рус»). Он воевал в рядах ЧВК «Вагнер» несколько лет, брал Пальмиру, участвовал в боях за Латакию и Алеппо. Год назад Сергей Чеканов погиб на СВО. «Он был настоящим русским офицером, я верю каждому его слову», — подчеркнул Ефимов. Самолет, на борту которого, предположительно, были лидеры ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Всего на борту было 10 человек, включая членов экипажа. Вся актуальная информация о трагедии собрана в отдельном сюжете.