Германия впервые поставила Киеву ракеты для ЗРК Patriot 24 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 + Германия отправила ракеты для ЗРК Patriot, сообщает немецкое правительство Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия впервые отправила Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает немецкое правительство. «ПВО: ракеты Patriot, две пусковые установки SLS IRIS-T*, две пусковые установки Patriot…», — говорится в обновленном списке поставленного вооружения. Количество поставленных ракет для ЗРК Patriot неизвестно. Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что нехватка современного западного оружия наподобие зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не дает киевскому режиму защитить все свои районы. США в рамках нового пакета помощи передали Украине боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и танков, передает RT. Германия впервые отправила Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает немецкое правительство. «ПВО: ракеты Patriot, две пусковые установки SLS IRIS-T*, две пусковые установки Patriot…», — говорится в обновленном списке поставленного вооружения. Количество поставленных ракет для ЗРК Patriot неизвестно. Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что нехватка современного западного оружия наподобие зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не дает киевскому режиму защитить все свои районы. США в рамках нового пакета помощи передали Украине боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и танков, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям