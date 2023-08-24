Германия впервые поставила Киеву ракеты для ЗРК Patriot

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Германия отправила ракеты для ЗРК Patriot, сообщает немецкое правительство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия впервые отправила Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает немецкое правительство.

«ПВО: ракеты Patriot, две пусковые установки SLS IRIS-T*, две пусковые установки Patriot…», — говорится в обновленном списке поставленного вооружения. Количество поставленных ракет для ЗРК Patriot неизвестно.

Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что нехватка современного западного оружия наподобие зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не дает киевскому режиму защитить все свои районы. США в рамках нового пакета помощи передали Украине боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и танков, передает RT.

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Германия впервые отправила Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает немецкое правительство. «ПВО: ракеты Patriot, две пусковые установки SLS IRIS-T*, две пусковые установки Patriot…», — говорится в обновленном списке поставленного вооружения. Количество поставленных ракет для ЗРК Patriot неизвестно. Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что нехватка современного западного оружия наподобие зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не дает киевскому режиму защитить все свои районы. США в рамках нового пакета помощи передали Украине боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и танков, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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