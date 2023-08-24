24 августа 2023

Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, удерживавшего в квартире жену и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу мужчины, который незаконно удерживал свою жену с ребенком в квартире в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ запросил у и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования по делу мужчины, незаконно удерживавшего в квартире женщину с ребенком», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ». Свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ «незаконное лишение свободы».

Житель Нижнего Тагила 22 августа с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Позднее выяснилось, что мужчина состоит на учете в психбольнице.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу мужчины, который незаконно удерживал свою жену с ребенком в квартире в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ запросил у и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования по делу мужчины, незаконно удерживавшего в квартире женщину с ребенком», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ». Свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ «незаконное лишение свободы». Житель Нижнего Тагила 22 августа с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Позднее выяснилось, что мужчина состоит на учете в психбольнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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