Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, удерживавшего в квартире жену и ребенка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу мужчины, который незаконно удерживал свою жену с ребенком в квартире в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ запросил у и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования по делу мужчины, незаконно удерживавшего в квартире женщину с ребенком», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ». Свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ «незаконное лишение свободы».
Житель Нижнего Тагила 22 августа с пистолетом и ножом взял свою жену и ребенка в заложники. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом. Позднее выяснилось, что мужчина состоит на учете в психбольнице.
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