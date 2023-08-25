Бастрыкин поручил возбудить дело из-за неисправной канализации в Бакале

26 августа 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Глава СКР проконтролирует расследование Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного дома в Бакале (Челябинская область). Здание разрушается из-за прогнивших труб водоснабжения, однако власти не делают ремонт, сообщили в пресс-центре СКР. «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к ремонту системы водоотведения в жилом доме в Бакале Челябинской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Речь идет о доме по улице Титова. Со слов жильцов, в здании изношена система водоотведения. Подвал дома постоянно топит, в квартирах стоит запах канализации. В 2020 году суд постановил провести ремонт, однако за три года ничего не изменилось. Фундамент дома начал разрушаться.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного дома в Бакале (Челябинская область). Здание разрушается из-за прогнивших труб водоснабжения, однако власти не делают ремонт, сообщили в пресс-центре СКР. «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к ремонту системы водоотведения в жилом доме в Бакале Челябинской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Речь идет о доме по улице Титова. Со слов жильцов, в здании изношена система водоотведения. Подвал дома постоянно топит, в квартирах стоит запах канализации. В 2020 году суд постановил провести ремонт, однако за три года ничего не изменилось. Фундамент дома начал разрушаться.