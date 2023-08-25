25 августа 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за неисправной канализации в Бакале

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Глава СКР проконтролирует расследование Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного дома в Бакале (Челябинская область). Здание разрушается из-за прогнивших труб водоснабжения, однако власти не делают ремонт, сообщили в пресс-центре СКР.

«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к ремонту системы водоотведения в жилом доме в Бакале Челябинской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Речь идет о доме по улице Титова. Со слов жильцов, в здании изношена система водоотведения. Подвал дома постоянно топит, в квартирах стоит запах канализации. В 2020 году суд постановил провести ремонт, однако за три года ничего не изменилось. Фундамент дома начал разрушаться.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного дома в Бакале (Челябинская область). Здание разрушается из-за прогнивших труб водоснабжения, однако власти не делают ремонт, сообщили в пресс-центре СКР. «Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к ремонту системы водоотведения в жилом доме в Бакале Челябинской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Речь идет о доме по улице Титова. Со слов жильцов, в здании изношена система водоотведения. Подвал дома постоянно топит, в квартирах стоит запах канализации. В 2020 году суд постановил провести ремонт, однако за три года ничего не изменилось. Фундамент дома начал разрушаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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