Бастрыкин поручил возбудить дело из-за неисправной канализации в Бакале

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жильцов многоквартирного дома в Бакале (Челябинская область). Здание разрушается из-за прогнивших труб водоснабжения, однако власти не делают ремонт, сообщили в пресс-центре СКР.
«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к ремонту системы водоотведения в жилом доме в Бакале Челябинской области», — говорится в telegram-канале ведомства. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
Речь идет о доме по улице Титова. Со слов жильцов, в здании изношена система водоотведения. Подвал дома постоянно топит, в квартирах стоит запах канализации. В 2020 году суд постановил провести ремонт, однако за три года ничего не изменилось. Фундамент дома начал разрушаться.
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