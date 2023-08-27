27 августа 2023

Павел Воля выступит в Перми с сольным шоу

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Павел Воля выйдет к микрофону в Перми 6 декабря Фото:

Популярный комик, экс-участник «Comedy Club» и автор собственного шоу на ТНТ Павел Воля даст сольный концерт в Перми. Выступление в рамках всероссийского тура пройдет в спорткомплексе им. Сухарева. Организаторы обещают, что артист представит совершенно новую программу.

«Павел Воля — самый известный, дерзкий и правдивый комик России, едет в тур с абсолютно новой программой! Важное событие в мире юмора, которое нельзя пропустить», — говорится в анонсе на сайте «Яндекс Афиша».

Пермский концерт состоится 6 декабря. Билеты на шоу стоят от 1800 до 12000 рублей.

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Популярный комик, экс-участник «Comedy Club» и автор собственного шоу на ТНТ Павел Воля даст сольный концерт в Перми. Выступление в рамках всероссийского тура пройдет в спорткомплексе им. Сухарева. Организаторы обещают, что артист представит совершенно новую программу. «Павел Воля — самый известный, дерзкий и правдивый комик России, едет в тур с абсолютно новой программой! Важное событие в мире юмора, которое нельзя пропустить», — говорится в анонсе на сайте «Яндекс Афиша». Пермский концерт состоится 6 декабря. Билеты на шоу стоят от 1800 до 12000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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